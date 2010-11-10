حق حاکمیت ایران در خزر 50 درصد است/ باید مدل مذاکرات از نو طراحی شود

دکتر یوسف مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جایگاه ایران در تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر گفت: در زمینه دریای خزر باید گفت بحث در حیطه سهم ما از دریا نیست بلکه بحث درباره حق حاکمیت است که از سوی دیگر کشورهای این حوزه نادیده گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به معاهدات 1921 و 1940 که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده هیچ زمانی درصد مشخصی برای دو کشور مطرح نشده و هیچ بحثی از اکتشاف و بهره برداری میان دو کشور نبوده است ، بلکه موضوع حق حاکمیت 50 درصدی ایران و شوروی بوده است .

مولایی به موازنه بعد از فروپاشی شوروی اشاره کرد و گفت: به یک باره کشورهای 4 گانه ای از شوروی در حاشیه دریای خزر بوجود آمد و بخش هایی از دریای خزر را تقسیم و شروع به بهره برداری کردند. از جمله همین اقدامات معاهده ای میان قزاقستان و روسیه بود که حدود 49 تا 50 درصد از شمال خزر را میان خود تقسیم و بهره برداری از آن را آغاز کردند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با انعقاد اینگونه قرارداد، آذربایجان و ترکمنستان نیز بدین منوال عمل کرده و فعالیتهای مربوط به اکتشاف و بهره برداری از بستر و کف دریا در نزدیکی مرزهای خود را آغاز کردند.

وی با تاکید بر این که اگر بنا باشد این شرایط به صورت 4 بر 1 یعنی یک طرف ایران باشد و 4 کشور طرف دیگر به ضرر ما تمام خواهد شد، گفت: بنا بر قرار دادهای حاکم بر این دریا باید آن چهار کشور باقی مانده از شوروی سابق یک رای داشته باشند و ما نیز یک رای و اگر این را نتوانیم برای آنها جا بیندازیم زیان کرده ایم.

مولایی با اشاره به مذاکرات میان کشورهای اطراف این دریا گفت: باید مدل مذاکرات را از نو طراحی کرده و بحث از " اصل انصاف" که در دیوان بین المللی دادگستری جریان دارد تنها می تواند چند درصدی سهم ما را بالا و پائین کند در حالی که موضوع در این دریا فقط سهم و خط کشی نیست بلکه باید به حق حاکمیت ایران توجه شود.

به گزارش مهر ، محمد مهدی آخوندزاده نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده است : ما درباره این رژیم معتقد به اصل "انصاف" هستیم و از توافقات 1921 و 1940 سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.