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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

نوریان خبر داد:

راه اندازی سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری شهرکرد

راه اندازی سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری شهرکرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: شهردار شهرکرد از راه اندازی سازمان فرهنگی، تفریحی این شهرداری همزمان با فرا رسیدن عید غدیر خم خبر داد.

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: هشتمین سازمان شهرداری شهرکرد با هدف ارتقای شاخصهای فرهنگی شهر، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود در ساختار مبلمان شهری و فعالیتهای تبلیغاتی تاسیس می شود.

وی افزود: اعتبار اولیه سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری شهرکرد افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال است که با افتتاح این سازمان، فعالیتهای آن در قالب برنامه های فرهنگی کوتاه مدت و بلند مدت آغاز خواهد شد.

شهردار شهرکرد با اشاره به آماده شدن اساسنامه، ساختار اداری و چارت سازمانی این مجموعه افزود: با تأئید نهایی وزارت کشور پیش بینی می شود این سازمان همزمان با عید غدیر خم در مرکز استان گشایش یابد.

نوریان به ضرورت فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: تمامی سازمانهای این شهرداری باید در بستری مناسب و چارچوب هماهنگ در جهت پرداختن به عوامل فرهنگی، اجتماعی که رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد فعال شوند.

وی بیان داشت: امید است با راه اندازی این سازمان استعدادهای بالقوه در استان با برنامه ریزی منسجم به زمینه های بالفعل تبدیل شود.

شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: هشت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، آمار و اطلاعات، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، میادین میوه و تره بار، پارکها و فضای سبز، نوسازی و بهسازی و نیز فرهنگی، تفریحی در شهرداری مرکز استان فعال است.

کد مطلب 1189092

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