به گزارش خبرگزاری مهر، در سینما فلسطین سالن یک از ساعت 13 "تابوت خالی" فرشاد اکتسابی، "آغلارگول" بهروز عالمی، "پیدایش سینمای موج نو" امانوئل لوران، "فرشچیان" مصطفی رزاق‌کریمی، "بیست و هشتم ماه صفر" سیاوش سرمدی، "رستاخیز" محمدعلی فارسی، "صحرای زنده" سیدحسین صافی، "زاغ و روباه" محمود کیانی ‌فلاورجانی، "اعدام به جرم آزادی" سیدجلال دهقانی، "پارس، خلیج فارس، ایران" علی باقرزاده، "در پسِ دیوار می‌گریم" هوشنگ میرزایی، "نامه‌ای به اِلیا" مارتین اسکورسیزی و "امپراطوری هیمالیا" خوان نوآ روی پرده می‌روند.

در سینما فلسطین سالن دو از ساعت 30/12 "شاعر سینما" هایکی اُوریان، "سال‌هایی در چنگال شیر" بورو کانتیچ، "حلزون" سیدحسین صافی، "شیمی درمانی" پاول لوزینسکی، "کایاتسوم" نیه تو، "اقلیت و اکثریت" سعید ابوطالب، "ماه بر بام" علیرضا جهانی‌فر، "درمانگر" نادیه جعفری، "تایگون" جمشید مجددی، "سردار اکرم" صلاح‌الدین رحیمی، "بی‌بی مراد" همایون امامی، "دکتر شیخ" احمد شادکامی، "برای سوگند" مصطفی شبان پُشت‌مشهدی، "ستاره صبح" معین شافعی، "نغمه‌‌های نامیرا" سعید راضی، "بهانه جرم" دارن بولگر و "آتش عشق" مهناز رکنی نمایش داده می‌شوند.

سینما سپیده سالن یک از ساعت 12 فیلم‌های "تونل" ندیم لونکاروویچ، "رانندگی" برونین پورویس، "دوباره نگریستن" سیدستار چمنی‌گل، "آبی‌تر از دریا" فرزاد علی‌نژاد، "وسوسه‌های کوه‌های گراموس" ونجلیس افتیمیو، "نقش‌های ماندگار" مسعود انصاری، "مرگ یک شاعر" الیف ارگزن، "مجیده" ماجد نیسی، "نماهایی که ناپدید شد" شهرام نجاریان، "دیوارها" هایون کوون، "سبز و سپید و سرخ" محمدرضا هاشمیان، "اَللر(دست‌ها)" بابک کلانتری،‌ "دستور آشپزی" محمد شیروانی، "مدرسه کوچک آرزوهای بزرگ" داریوش غریب‌زاده، "هتل پارادایز" صوفیا تزاولا و "مردی که تاج محل را نجات داد" جایرام بجاج روی پرده می‌روند.

همچنین در سینما سپیده سالن دو از ساعت 11 فیلم‌های "شهر نشانه‌ها" ساموئل آلارکوین، "جنگ بدون برنده" مهدی سالکی، "جایی که خورشید دیرتر می‌تابد" ماتیژ بوبرک، "‌مینور، ماژور" علیرضا رسولی‌نژاد، "پرستوریکای من" رابین هسمن، "کول فرح" مهوش شیخ‌الاسلامی، "دختر تنباکو" بیلیان گروانیه‌وا،‌ "ویونا" فرهاد ورهرام، "ایراندخت" آیدا پناهنده، "مأموریت غیرممکن" عباس امینی، "و من مسافرم" لقمان خالدی، "مادر" یاکوب پیاتک، "21 آگهی استخدام" فرحناز شریفی،" شاه‌دژ،‌ قلعه‌ای در باد و خاک" مرتضی شاملی، "میمند" سیدحسین صافی، "جنگ رسانه‌ای" کریستین خیره و "بازگشت به خانه" کریستوفر دالی نمایش داده می‌شوند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت، تا روز جمعه 21 آبا‌ن‌ماه، در سینما فلسطین و سینما سپیده برپا خواهدبود.