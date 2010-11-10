استان سمنان نیازمند نیروسازی در بحث کنکور سراسری است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه برنامه ریزی کنکور سال 90 گفت: امسال دو میلیارد ریال اعتبار برای اجرای کلاس های تقویت کنکور برای دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم این استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبار توسط استانداری سمنان اختصاص یافته است، گفت: استان سمنان برای سومین سال متوالی رتبه دوم کنکور سراسری را در مجموع رشته ها کسب کرده است.

ابوالقاسم قزوهی با اشاره به اینکه باید به دنبال ارتقاء این جایگاه به رتبه های اول باشیم، گفت: نشستهای آموزشی برای آگاهی بخشی به خانواده ها برای موفقیت در کنکور دانش آموزان باید در این استان برگزار شود

وی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه های توجیهی برای خانواده ها در اول ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بسیار مفید خانواده ها واقع شده است، افزود: برگزایر این برنامه های آموزشی را برای خانواده های سال اول کنکوری ها نیز باید برنامه ریز شود.

قزوهی اظهار داشت: کلاسهای ضمن خدمت برای دبیران، آموزش مجازی، توزیع بسته های آموزشی و نیز استفاده از دبیران توانمند نیز می تواند به کسب رتبه برتر در کنکور دانش آموزان کمک می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به دانش آموزان محروم شرکت کننده در کنکور امسال گفت: برای این دانش آموزان باید آموزش اردویی به صورت متمرکز در شهرستان های برخوردار این استان گذاشته شود.