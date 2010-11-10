راه ‌آهن در 7 هفته گذشته قهرمان لیگ است/ از قطبی متشکرم

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیتش پیش از دیدار با نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم راه‌آهن در هفت بازی گذشته 5 پیروزی، یک تساوی و یک باخت کسب کرده که نتایج بسیار خوبی است. با این نتایج می‌توانیم بگوییم ما در این هفت هفته قهرمان لیگ هستیم.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی تاثیری در عملکرد بازیکنان این تیم نخواهد داشت، اضافه کرد: پس از مشکلاتی که در ابتدای هفته پیش آمد، با بازیکنان تیم صحبت کردم. آنها امروز به فکر موفقیت تیم هستند، به همین دلیل با تمام وجود به فکر کسب 3 امتیاز هستند و به نوعی برای شکست نفت تهران هم قسم شده اند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم راه آهن در هفته‌های اخیر نشان داده اند توانایی‌ زیادی دارند و قطعا اگر در بازی‌های آینده با بدشانسی مواجه نشویم، می‌توانیم حتی در جمع تیم‌های بالای جدول هم قرار بگیریم.

برگزاری دیدار تیم‌های نفت تهران و راه آهن در ورزشگاه اکباتان، یک بازی خانگی برای تیم راه‌آهن که در این دیدار مهمان است، محسوب می‌شود. تارتار در این خصوص اظهار داشت: مسئولان باشگاه به من گفته اند احتمال دارد این بازی در ورزشگاه دستگردی برگزار شود، البته چون دو تیم طرفدار زیادی ندارند، محل برگزاری مسابقه تاثیرچندانی در نتیجه ندارد.

وی در مورد تیم نفت هم تاکید کرد: این بازی هم مانند همه بازی‌ها سخت است. بازیکنان این تیم در بازی‌های گذشته عملکرد خوبی داشته اند و تنها مشکل آنها کمبود تجربه است. ما هم امیدوارم از نقاط ضعفشان به بهترین شکل برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم تا با کسب 3 امتیاز این دیدار به روند رو به رشدمان ادامه دهیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری با بیان اینکه تیم نفت از کادرفنی بسیار مجربی سود می‌برد، در پایان در مورد دعوت از بازیکنان این تیم به تیم ملی گفت: من از این موضوع خوشحالم و باید از افشین قطبی هم تشکر کنم. سرمربی تیم ملی با این اقدام نشان دادند به همه تیم‌ها با یک چشم نگاه می‌کنند و این مسئله باعث افزایش انگیزه همه بازیکنان لیگ خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و راه‌آهن شهرری در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‍های کشور ساعت 15 عصر روز جمعه با قضاوت بابک وسیله‌بر در ورزشگاه اکباتان برگزار می‌شود.