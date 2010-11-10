به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد که عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی و آسیایی و همچنین رئیس کنفدراسیون ووشو غرب آسیا است فردا پنجشنبه 20 آبانماه در جلسه هیئت رئیسه آسیا شرکت خواهد کرد. وی نامزد پست نایب رئیسی اتحادیه ووشو آسیاست.

در صورتی که رئیس فدراسیون ووشوی کشورمان به عنوان نایب رئیس ووشوی قاره آسیا انتخاب شود، چهارمین پست بین المللی خود را به دست خواهد آورد که مطمئنا با این شرایط جایگاه ووشوی ایران در سطح قاره آسیا و جهان همچون سه سال گذشته نقش تاثیر گذار و موثری خواهد داشت.

ضمن اینکه محمدرضا پور غلامی نژاد" کارشناس خبره فدراسیون ووشو، کاندیدای نایب رئیسی کمیته فنی آسیا و مهرداد شیرازی رئیس کمیته داوران فدراسیون هم نامزد عضویت در کمیته سنتی آسیا است.

اما تیم ملی ووشو که دو روز قبل وارد دهکده بازیهای شده و تمرینات منظمی را پشت سر می گذارد روز جمعه در مراسم قرعه کشی و وزنکشی حضور خواهد یافت. وزن کشی ملی پوشان ساندای کشورمان جمعه راس ساعت 30/6 دقیقه بامداد جمعه به مدت یک ساعت انجام می شود و قرعه کشی هم ساعت 9 صبح همان روز صورت می گیرد.

حسین اوجاقی مدیر فنی تیم ملی ووشو در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط ملی پوشان گفت: تیم های ملی تالو و ساندای کشورمان در حال حاضر از وضعیت جسمی و روحی مطلوبی برخوردار است و برای حفظ شرایط بدنی و فنی دوشنبه در سالن "جیم نازیوم" و سه شنبه در سالن دهکده "نان شا اسپورت سنتر" تمرینات خود را انجام گرفتند. رقابتهای ووشو از روز شنبه در گوانگجو آغاز خواهد شد.