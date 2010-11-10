"ملک سلیمان" 000/283/1 تومان فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با داشتن 20 سینما در تهران، پس از 34 روز نمایش توانست به فروش 663 میلیون تومانی دست پیدا کند. "ملک سلیمان" شب گذشته 33 میلیون و 100 هزار تومان فروش داشته است. همچنین این فیلم تا پایان روز 17 آبان ماه در شهرستانها 620 میلیون تومان فروش کرده است.

امین زندگانی، مهدی فقیه، محمود پاک‌نیت، حسین محجوب، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند. مجتبی فرآورده تهیه‌کننده "ملک سلیمان" است.

شهریار بحرانی فیلم‌های سینمایی "دنیای وارونه"، "مریم مقدس"، "هراس"، "حمله به اچ 3" و... را کارگردانی کرده است.