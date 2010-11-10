کاهش قیمت جهانی طلا / سکه طرح جدید 347 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی با کاهش 13 دلاری در هر اونس نسبت به دیروز مواجه شد و به 1397 دلار رسید، این در حالی است که فعالان بازار دلیل کاهش قیمت جهانی طلا را نوسان قیمت ارزها عنوان می کنند.

دیروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با نوسان 44 دلاری مواجه شد به نحوی که قیمت آن از 1381 دلار تا 1425 دلار متغیر بود.

در پی کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، امروز قیمت طلا در بازار داخلی با کاهش 180 تومانی در هر گرم طلای زرد 18 عیار مواجه شد و به 35 هزار و 320 تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز 367 هزار تومان اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نکرده است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام(ره)هم با کاهش 1500 تومانی نسبت به روزگذشته مواجه شد و به 347 هزار تومان رسید.

قیمت هرقطعه نیم سکه بهار آزادی امروز به 174 هزار و 500 تومان کاهش یافت یعنی نسبت به دیروز با کاهش 1200 تومانی همراه بوده است. قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی هم 87 هزار و 200 تومان اعلام شد که نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.