100 خدمت الکترونیکی تا پایان سال از سوی دولت ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده صبح امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از خدمات دولتی و شهری به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود و فرهنگ کار و خدمات الکترونیکی در جامعه گسترش پیدا کرده است، اظهار داشت: دولت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان دولت الکترونیک را انجام می‌دهد و این متخصصان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات هستند که باید تلاش کنند تا بخش‌های بیشتری از خدمات در کشور به روند الکترونیکی شدن بپیوندند.

وی با اشاره به اینکه پورتال مردم تا پایان سال جاری 23 خدمت الکترونیکی را به مردم معرفی می‌کند، گفت: شعار اصلی دولت دهم، دولت الکترونیک است که تمام ادارات دولتی را موظف کرده است تا پایان سال جاری 40 درصد از خدمات خود را الکترونیکی کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادامه داد: کشور ما با وجود زیرساخت‌هایی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده است، این ظرفیت را دارد که در زمینه خدمات الکترونیکی تبدیل به قطب منطقه خاورمیانه شود.

فروزنده درباره سند جامع دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند هم‌اکنون آماده شده و منتظر پایان فرآیند تصویب در نهادها و مراجع قانونی است.

وی ادامه داد: تمهیداتی اندیشیده‌ایم که کارمندانی که کار الکترونیک انجام می‌دهند از تمام مزایای کارمندی برخوردار باشند ضمن اینکه آنها می‌توانند عملکرد خود را بهبود ببخشند البته این تنها مربوط به خدمات الکترونیک نیست و کارمندانی که نیاز به ارائه خدمات الکترونیک ندارند و تنها از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می‌دهند نیز شامل این مزایا می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری درباره تعامل دولت با بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات اضافه کرد: سپردن خدمات دولتی به پیشخوان‌های خصوصی مصوب مجلس و خواست رئیس‌جمهوری است در فاوا نیز کارگروه ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به زودی در این خصوص شاهد تحولات اساسی خواهیم بود.

فروزنده همچنین تأکید کرد: برای ارائه بهترین خدمات به مردم و تحقق دولت الکترونیک امنیت و سرعت اینترنت کشور اهمیت بسیاری دارد و دولت امنیت و سرعت را در پورتال‌های خدمات الکترونیک خود بالا می‌برد.