شبکه آبرسانی ساوه استاندارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک یوسف عرفانی نسب ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مشترکان کم مصرف توسعه شبکه آبرسانی شهر را از برنامه های مهم شرکت عنوان کرد وافزود: این عمق زیاد در صورت نشت آب، تشخیص واصلاح شبکه را به سختی ممکن می کند.
وی ادامه داد: میانگین و استاندارد قرارگرفتن شبکه آب در زیر زمین راحدود یک متر و20 سانتی متر است که شبکه های آب رسانی ساوه سه متر از این میزان بیشتر است.
وی بابیان اینکه شرکت آب وفضلاب ساوه حدود45 هزار مشترک دارد افزود : هم اکنون آب آشامیدنی شهرستان ساوه از طریق 28 حلقه چاه تامین می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشترکان کم مصرف آب در شهر ساوه گفت: مشترکانی که مصرف آب را نسبت به سال پیش به ویژه در ماههای گرم سال ودرزمان پیک مصرف کاهش داده اند در این مراسم دعوت شده اند.
عرفانی نسب این اقدام را همسو با برنامه ها ی دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف دانست وتصریح کرد : پس از این همه ساله این برنامه انجام خواهدشد وقطعاً این گونه برنامه ها نتایج مطلوبی را درراستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب در بر خواهد داشت .
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