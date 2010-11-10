شبکه آبرسانی ساوه استاندارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک یوسف عرفانی نسب ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مشترکان کم مصرف توسعه شبکه آبرسانی شهر را از برنامه های مهم شرکت عنوان کرد وافزود: این عمق زیاد در صورت نشت آب، تشخیص واصلاح شبکه را به سختی ممکن می کند.

وی ادامه داد: میانگین و استاندارد قرارگرفتن شبکه آب در زیر زمین راحدود یک متر و20 سانتی متر است که شبکه های آب رسانی ساوه سه متر از این میزان بیشتر است.

عرفانی نسب از تخصیص اعتبارات عمرانی برای بازسازی شبکه های فرعی و اصلی خبرداد و تصریح کرد: 60 درصد از شبکه توزیع آب شهر ساوه با 30 تا 45 سال قدمت دچار فرسودگی شده که این خود باعث پرت هشت درصدی آب درشبکه آبرسانی شده است.

وی اضافه کرد: همه ساله بخشی از این شبکه ها اصلاح وباز سازی می شود و که طی سال گذشته بخش قابل توجهی از شبکه های فرعی ودرسالجاری نیز شبکه های اصلی توزیع آب شهر اصلاح وباز سازی شده است.

وی بابیان اینکه شرکت آب وفضلاب ساوه حدود45 هزار مشترک دارد افزود : هم اکنون آب آشامیدنی شهرستان ساوه از طریق 28 حلقه چاه تامین می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشترکان کم مصرف آب در شهر ساوه گفت: مشترکانی که مصرف آب را نسبت به سال پیش به ویژه در ماههای گرم سال ودرزمان پیک مصرف کاهش داده اند در این مراسم دعوت شده اند.

عرفانی نسب این اقدام را همسو با برنامه ها ی دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف دانست وتصریح کرد : پس از این همه ساله این برنامه انجام خواهدشد وقطعاً این گونه برنامه ها نتایج مطلوبی را درراستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب در بر خواهد داشت .

وی ضمن اشاره به هزینه های بالای تولیدوتوزیع آب همچنین شرایط کم آبی گفت: مصرف بهینه آب ورعایت الگوی مصرف می تواند در تامین پایدار آب شهرستان ساوه موثر باشد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب ساوه بااشاره به سفارش دین مبین اسلام به صرفه جوئی ، رعایت این امررا عمل به دستورهای الهی دانست واز مرم این شهرستان درخواست کرد نهایت صرفه جوئی را درمصرف آب داشته باشند .

به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب مشترکین کم مصرف این شهرستان که الگوی مصرف آب را رعایت نموده بااهداء‌لوح سپاس وهدیه تجلیل شد.