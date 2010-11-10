جشنواره تئاتر یزد باید به ارتقای سطح کیفی این هنر بیانجامد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در آستانه برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد با ابراز خرسندی از اینکه اکنون و در سومین دهه شاهد به بار نشستن انقلاب شکوهمند اسلامی، تلاش مردان و زنان فرهنگ ‌پرورو هنرمند استان دارالعباده یزد در برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر استانی هستیم، اظهار داشت: امیدواریم همانگونه که شعار این دوره از جشنواره نیز به آن اشاره دارد، جشنواره امسال فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط تنگاتنگ هنرمندان عرصه تئاتر با مردم و بیان دغدغه‌ های آنها در قالب هنر والای تئاتر همچنین ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی باشد.

وی افزود: هنر گران ‌سنگ نمایش به عنوان هنر ششم، از آغازین روزهای شکل‌ گیری جوامع بشری و قرون پیش از میلاد، همراه و همگام بشر تحول‌ خواه و هنر آفرین بوده و زبان گویای انسان در قالب هنر، برای بیان غم و شادی و فراز و فرود او بوده است.

تابش بیان داشت: هر اثر و هنر نمایشی دریچه ‌ای است که می ‌توان از آن به پیدا و پنهان جان و جهان انسان ایرانی نگریست و دگرگونی‌ ها و چرایی ‌های آنها را دریافت به گونه‌ ای که می ‌توان هنر نمایش را برابر نهاد فرهنگ دانست.

تابش خاطرنشان کرد: این توازی شأن و موقعیت هنر، نمایش را در جایگاهی فاخر و ممتاز قرار می ‌دهد و گستره‌ ای عظیم از داشته ‌های فرهنگی و تمدنی را پیش چشمان هنربین مخاطب نمایان می‌ کند.

وی بیان داشت: بدون شک از سده‌ های قبل که تمدن یونان، نخستین دوران بزرگ تئاتر را به جهان عرضه کرد تا به امروز، هنر نمایش با سبکها و شیوه‌ های گوناگون و بر بستر تمدنها و فرهنگهای مختلف، دورانهای متفاوتی را تجربه کرده اما آنچه در طول این سالیان دراز وجه مشترک این هنر بالنده و پیشرو بوده، حرکت آن حول محور فرهنگ و تحولات اجتماعی زمان خود بوده است.

تابش ادامه داد: در ایران زمین نیز هنر تئاتر همواره از اصالت، قدمت و سبک خاص خود بهره‌مند بوده تا آنجا که جان زیبایی‌ پسند هنرمند ایرانی با تکیه بر اخلاق انسانی و نگاه ژرف و واقع بین به مباحث فرهنگی و اجتماعی روز خود، تئاتر را در خدمت تعالی جامعه و به عنوان زبان گویای مردم خویش در بیان دردها و دغدغه‌ های آنها به روی صحنه آورده است.

تابش یادآور شد: گونه‌ های مختلف نمایش ایرانی شامل تئاتر خیابانی، روحوضی خوانی، نقالی و صد البته تعزیه یا شبیه‌خوانی که برخی ریشه آن را در نقل حماسی رشادت‌های پهلوانان ایران‌ زمین و برخی نیز خواستگاه آن را از شهادت سالار شهیدان به بعد می‌ دانند، در استان یزد نیز از قدمت و سابقه دیرینه برخوردار است که خود گواه عمق و ژرفای این هنر در ایران زمین است.

وی اظهار داشت: نگاه به هنر نمایش در این سرزمین همگام با پیشینه پر افتخار خود که به ویژه در عرصه‌های حماسی ارزشی والا را به میراث نهاده، اعتباری افزون یافت که پس از انقلاب اسلامی و در کشاکش رخدادهای شگرف این دوران به ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب پیوند خورد و سبکی نوین و طرحی نو از خود بر جای گذاشت.

نماینده مردم اردکان در مجلس به نمایندگی از مردم شریف استان دارالعباده یزد و حوزه انتخابیه شهرستان اردکان، از همه برگزار کنندگان، دست ‌اندرکاران، شرکت ‌کنندگان و هنرمندان فهیم و خوش ذوق استان یزد در امر برپایی این جشنواره قدردانی و اظهار امیدواری کرد: با عنایت مسئولان به ویژه مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت موثر مجلس شورای اسلامی، مشکلات فراروی هنر تئاتر و هنرمندان این عرصه برطرف شده و شاهد رشد و تعالی روزافزون این عرصه از هنر ناب انسانی در سرزمین پرافتخارمان، ایران عزیز، باشیم.

بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد از امروز با حضور 10 گروه نمایشی آغاز شد و تا 21 آبانماه ادامه خواهد داشت.