شهردار تهران از پروژه های عمرانی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در حالی که معاونان فنی وعمرانی و امور مناطق و جمعی از مدیران و مسئولان مربوطه مجریان پروژه ها وی را همراهی می کردند، بامداد چهارشنبه از بخشهای مختلف بزرگراه شهید زین الدین بازدید کرد.

در محل اجرای این پروژه گزارش مربوط به معارضان ملکی و تاسیساتی موجود در مسیر احداث بزرگراه شهید زین الدین با حضور شهردار تهران بررسی و تمهیدات لازم در نظر گرفته شد.

بر اساس این گزارش، در آغاز این هفته اعلام شد با اقدامات و پیگیریهای انجام گرفته بیش از 45 هزار متر مربع از معارضان ملکی شامل کارخانه های صنفی و مراکز آموزشی که در مسیر اجرای این پروژه قرار داشت آزاد سازی و تملک شده است.

از آغاز اجرای پروژه احداث بزرگراه شهید زین الدین تاکنون با هزینه ای بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال در مورد 1400 ملک معارض توافق به دست آمده است.

بزرگراه شیهد زین الدین به طول 12 کیلومتر حد فاصل بزرگراه امام علی تا سه راه آزمایش آخرین حلقه رینگ خارجی شبکه بزرگراهی کلانشهر تهران را تکمیل می کند و با بهره برداری از آن حرکت وسایل نقلیه در این مسیر با آسانی بیشتری انجام می گیرد.

در مسیر بزرگراه شهید زین الدین 11 دستگاه پل با سطح کلی 67 هزار متر مربع همراه با شیب های ورودی و خروجی و چندین تقاطع و زیرگذر احداث می شود.

شهردار تهران همچنین از عملیات اجرایی بخش انتهایی بزرگراه شهید باکری که به آزاد راه تهران - کرج متصل می شود دیدن کرد.این اتصال در دو مرحله با احداث یک دستگاه پل کابلی از نوع قوسی برقرار می شو .

به گفته مازیار حسینی معاون فنی وعمرانی شهردار تهران با احداث این پل که در سال آینده به بهره برداری می رسد در مرحله اول بزرگراه شهید باکری به باند شمالی آزاد راه تهران - کرج متصل می شود.

قالیباف امروز از روند عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی و آماده سازی پروژه های آبشار البرز در منطقه 22 شهرداری تهران، انتهای بزرگراه همت دیدن و از پل جدید جوادیه نیز بازدید می کند.

بر پایه این گزارش عملیات برداشتن پایه های موقت پل جدید جوادیه و انتقال وزن پل به کابلهای آن به پایان رسیده و قرار است پس از بازدید شهردار تهران و در ادامه عملیات آماده سازی پل برای آغاز بهره برداری عملیات نهایی روکش آسفالت عرشه این سازه انجام شود.



