به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از نشست‌های سالانه "ققنوس" که به بررسی شعر نیما و پس از نیما اختصاص دارد همزمان با سالروز تولد نیما یوشیج(21 آبان) در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود.

در این همایش مرتضی کاخی، فاطمه راکعی و ساعد باقری سخنرانی خواهند کرد.

علیرضا طبایی، اسماعیل رها، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی و حسن فرازمند از جمله شاعران نیمایی‌سرای معاصر نیز به شعرخوانی و ارائه سروده‌های نیمایی خود می‌پردازند.

"نیما‌خوانی" بخش دیگری از این همایش است که در آن شیوه‌های دقیق و صحیح خوانش برخی از آثار نیما یوشیج توسط ساعد باقری ارائه می‌شود. همچنین حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات جمعی از شاعران جوان عضو این انجمن نیز در قالب مباحث تخصصی در شعر نیما توسط شاعرانی همچون امیرحسین نیکزاد، سینا بهمنش، مریم جعفری‌آذرمانی و میثم سلطانی ارائه می‌شود.

برگزاری نمایشگاه از آثاری که تاکنون درباره آثار و شخصیت نیما تهیه شده است از جمله برنامه‌های جنبی این همایش است که همزمان در محل خانه شاعران ایران برپا می‌شود.

از سوی دیگر جلساتی نیز با عنوان "میراث و مراثی" پنج‌شنبه هر هفته از ساعت 15:30 در خانه شاعران ایران با هدف بررسی جریان‌های شعری پس از نیما برگزار می‌شود.

نخستین نشست از نشست‌های سالانه "ققنوس" از ساعت 15:30 تا 20 در خانه شاعران ایران واقع در خیابان شهید کلاهدوز، نبش کوچه شهید نعمتی برگزار می‌شود.