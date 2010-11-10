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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

همایش "ققنوس" با یاد نیما برگزار می‌شود

همایش "ققنوس" با یاد نیما برگزار می‌شود

نخستین نشست از نشست‌های سالانه همایش "ققنوس" به مناسبت فرارسیدن 21 آبان سالروز تولد نیما یوشیج، پنج‌شنبه 20 آبان در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از نشست‌های سالانه "ققنوس" که به بررسی شعر نیما و پس از نیما اختصاص دارد همزمان با سالروز تولد نیما یوشیج(21 آبان) در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود.

در این همایش مرتضی کاخی، فاطمه راکعی و ساعد باقری سخنرانی خواهند کرد.
 
علیرضا طبایی، اسماعیل رها، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی و حسن فرازمند از جمله شاعران نیمایی‌سرای معاصر نیز به شعرخوانی و ارائه سروده‌های نیمایی خود می‌پردازند.
 
"نیما‌خوانی" بخش دیگری از این همایش است که در آن شیوه‌های دقیق و صحیح خوانش برخی از آثار نیما یوشیج توسط ساعد باقری ارائه می‌شود. همچنین حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات جمعی از شاعران جوان عضو این انجمن نیز در قالب مباحث تخصصی در شعر نیما توسط شاعرانی همچون امیرحسین نیکزاد، سینا بهمنش، مریم جعفری‌آذرمانی و میثم سلطانی ارائه می‌شود.
 
برگزاری نمایشگاه از آثاری که تاکنون درباره آثار و شخصیت نیما تهیه شده است از جمله برنامه‌های جنبی این همایش است که همزمان در محل خانه شاعران ایران برپا می‌شود.
 
از سوی دیگر جلساتی نیز با عنوان "میراث و مراثی" پنج‌شنبه هر هفته از ساعت 15:30 در خانه شاعران ایران با هدف بررسی جریان‌های شعری پس از نیما برگزار می‌شود.
 
نخستین نشست از نشست‌های سالانه "ققنوس" از ساعت 15:30 تا 20 در خانه شاعران ایران واقع در خیابان شهید کلاهدوز، نبش کوچه شهید نعمتی برگزار می‌شود.
کد مطلب 1189120

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