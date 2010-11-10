اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم متحد وارد خواهند شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی شهرداری تهران که در محل مجلس برگزار شده است، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارزیابی خود درباره نمایشگاه اخیر شهرداری تهران گفت: نمایشگاه اخیر شهرداری تهران اقدام بسیار خوبی است که باید شهرداری های دیگر شهرهای کشور از آن الگوبرداری کنند.

شهرداری تهران آرزوی پیوند صنعت و دانشگاه را محقق کرد

حداد عادل تاکید کرد: شهرداری تهران موفق شد آرزویی را که سالها به آن فکر می کردیم محقق کند و آن نیز پیوند میان صنعت و دانشگاه است و شهرداری تهران موفق شده در حوزه علوم اجتماعی این پیوند را برقرار کند.

وی افزود: بر این اساس دانشگاهها دیگر مطالعات انتزاعی و خیالی در زمینه مسائل واقعی ندارند، بلکه با مشارکت دانشگاه تهران مسائل را به صورت واقعی بررسی می کنند و شهرداری تهران موفق شده پای دانشگاهها را به مسائل زندگی مردم و اداره تهران بکشاند و نتایج این بررسیها می تواند خود یک کتاب درسی باشد.

یک انتقاد از روند بررسی برنامه پنجم در مجلس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر روند بررسی لایحه برنامه توسعه پنجم در مجلس گفت: روند بررسی خوب است به صورت افتان و خیزان پیش می رود، اما مسئله خاصی در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: تنها انتقادی که به بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس می توان وارد کرد این است که بندهایی از این لایحه شامل قوانین عادی می شود، در حالیکه قانون برنامه باید منحصر به امور زیرساختی باشد و این موجب طولانی شدن بررسی لایحه برنامه پنجم شده است.

حداد عادل همچنین تاکید کرد: لایحه برنامه پنجم نسبت به لایحه برنامه چهارم کیفیت بهتری از حیث قانون نویسی دارد.

نقش ستون پنجم در اخلال در هدفمندی یارانه ها

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی قصد اختلال در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را دارند، گفت: حقیقت این است که شاید جنگ نظامی به پایان رسیده باشد اما جنگ های گسترده دائمی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد که با موج تحریم ها بالا می گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: همانطور جنگهای نظامی ستون پنجم دارند جنگ های اقتصادی هم ستون پنجم دارند و عده ای هستند که با ظاهر غیر جنگی اقدامات جنگی از جمله اختلال در اجرای این قانون را ایجاد می کنند اما ملت باید آگاه باشند و نتایج خوب این طرح را در نظر بگیرند.

حداد عادل افزود: مردم باید به کسانی که قصد دارند با تبلیغات منفی از قبیل گران کردن اجناس به احتکار کردن کالا دست بزنند مقابله کنند.

ساز و کار آشنایی دختران و پسران برای ازدواج طراحی شود

وی همچنین در پاسخ به سئوالی که چه اقداماتی می توان در حوزه ازدواج جوانان انجام شود، گفت: برای تسهیل ازدواج جوانان باید اقدامات مناسبی انجام شود که از واجب ترین آنها طراحی ساز و کاری است که دختران و پسران مجرد با حفظ شئون اسلامی یکدیگر را بشناسند ، چرا که در حال حاضر بسیاری از پسران هستند که دنبال همسر مناسب برای خود می گردند، اما دو نفر از وجود یکدیگر باخبر نیستند.

حداد عادل تاکید کرد: باید نظام اطلاع رسانی متناسب با زندگی امروز و مبتنی بر احکام اسلامی ایجاد شود که ازدواج جوانان را تسهیل کند.

وحدت اصولگرایان و انتخابات مجلس نهم

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به موضوع وحدت میان اصولگرایان و انتخابات آینده مجلس تاکید کرد: اصولگرایان به دلیل اختلاف سلیقه ای که با یکدیگر دارند قصد دارند که وحدت بیشتری پیدا کنند اما هر چه قدر هم که جریان اصولگرایی با یکدیگر اختلاف سلیقه داشته باشد باز هم از یک خرد جمعی مشترک برخوردارند و آن این است که هیچ گاه مصالح کلی نظام را فراموش نمی کنند.

حداد عادل افزود: اطمینان دارم که در انتخابات آتی مجلس نهم اصولگرایان با وحدت خوبی وارد صحنه می شوند و آنگاه می توان یکی از جلوه های وحدت حضور در انتخابات را مشاهده کرد.

سفر قم ، بیعت با علی زمانه بود

وی همچنین با گرامیداشت عید غدیر خم گفت: پیام اصلی واقعه غدیر پیام فعال کردن دین در عرصه زندگی اجتماعی است و اگر بگوییم که اهمیت غدیر کمتر از مبعث نیست گزاف نگفته ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم و استقبال بی نظیرمردم این استان از ایشان گفت: استقبال مردم قم نوعی بیعت با علی زمانه بود و مطمئنم که برخلاف غدیر زمان پیامبر که عده ای آن واقعه را فراموش کردند این بیعت را مردم قم و مردم ایران فراموش نمی کنند.