دادگاه انگلیس رای به حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلوپ Steamship که متعاقب اعمال تحریم ها توسط خزانه داری انگلستان از انجام تعهدات خود و پرداخت خسارت یکی از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خودداری می کرد با رای دادگاه سلطنتی عدالت انگلیس مجبور به پذیرش پرداخت خسارت طبق تعهدات خود شد.

با حکم این دادگاه کشتی چند منظورهZoorik به ظرفیت 24 هزار تن Dwt که یک سال پیش در دهانه رودخانه یانگ تسه چین دچار حادثه شده بود می تواند از پوشش بیمه ای کلوپ استفاده کند.

رای این دادگاه در حالی به نفع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر شد که براساس وضع تحریم‌های سخت‌گیرانه انگلستان ،مدیران کلوپ های P&I در صورت پرداخت هرگونه خسارت به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بدون اخذ تائیدیه از خزانه داری انگلیس، با جریمه های سنگین و همچنین زندان بلندمدت مواجه می شوند.

هرچند کلوپ مذکور حق تجدید نظر خواهی از حکم صادره رابراساس قوانین موضوعی برای خود حفظ کرده اما با توجه به قبول پرداخت 50 درصد از رقم تعهدات خود، به نظر می رسد عملا درصد کمی را در اخذ نتیجه در دادگاه استیناف برای خود پیش بینی کرده است.

بر اساس رای صادره ، علی رغم اعمال تحریم ها ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می تواند با اختیارات حاصله از کنوانسیون بین المللی سوخت کشتی ها از پوشش بیمه ای مربوطه تا زمان اعتبار پوشش طبق کنوانسیون موضوعی بهره مند شود.

