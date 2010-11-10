7 نامزد دریافت جایزه "کتاب سال شعر جوان" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران مرحله نهایی چهارمین دوره "کتاب سال شعرجوان"(جایزه قیصر امین‌پور) پس از حدود دو هفته بررسی از میان 20 عنوان کتاب راه‌یافته به مرحله پایانی این جایزه، هفت عنوان کتاب از مجموعه شعرهای نو و کلاسیک را معرفی کردند.

"الف تا ی"(انتشارات آهنگ دیگر) سروده علی اسداللهی، "چهار پرتره از ماه"(انتشارات آرام دل) سروده محمدجواد آسمان، "خوابگرد و جاده‌های بی‌پا"(انتشارات آهنگ دیگر) سروده مریم فتحی، "عبدالقادری از جنگل آمده بود"(انتشارات جوانه توس) سروده سهند آقایی، "کمی بهار و پنجره"(انتشارات هنر و رسانه اردیبهشت) سروده محسن عابدی جزی، "گوش‌های هر کس غارهای کله‌ اوست؛ در غارهایتان به نیایش بنشینید" (انتشارات نگیما) سروده آنیما احتیاط، "همیشه حق با دیوانه‌هاست"(انتشارات فصل پنجم) سروده اصغر عظیمی‌مهر آثار برگزیده این دوره هستند.

این هفت اثر پیش از برگزاری مراسم اختتامیه در روزهای شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه مصادف با 22، 24 و 25 آبان در هفت برنامه ویژه با حضور برخی از منتقدان، شاعران و علاقه‌مندان این حوزه نقد و بررسی می‌شوند.

مراسم اختتامیه چهارمین دوره "کتاب سال شعر جوان"(جایزه قیصر امین‌پور) یکشنبه 30 آبان در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

