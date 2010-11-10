رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد مهم‌ترین هدف از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن دانست و اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها امری ضروری است که باعث تحولی تاثیرگذار و شگرف در بخشهای اقتصادی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: تحول اقتصادی دارای هفت بخش است که مهمترین آن قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که اجرای صحیح و دقیق آن می‌تواند نقش به‌سزایی در موفقیت این طرح داشته باشد.

کرمی استفاده بهینه از منابع کشور را مهمترین هدف از این طرح برشمرد و گفت: توزیع عادلانه یارانه‌ها، حفظ ذخایر تجدیدناپذیر، رقابت‌پذیری در فعالیتهای اقتصاد، حرکت به سمت عدالت اجتماعی، افزایش صادرات و جلوگیری و حذف رانت‌خواری از دیگر اهداف این طرح است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری بخش صنعت و معدن را از مهمترین بخشهای اقتصادی و تاثیرگذار کشور برشمرد و گفت: اجرای این طرح تاثیرات بسیار زیاد و قابل توجهی در بخش صنعت می‌گذارد که موجبات رشد و توسعه همه جانبه کشور را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.

کرمی با بیان اینکه صاحبان واحدهای صنعتی نباید از بابت افزایش قیمتپها احساس نگرانی کنند، افزود: به منظور بهره‌مندی واحدهای صنعتی از بسته‌های حمایتی این قانون تاکنون بیش از 170 واحد صنعتی آسیب‌پذیر در این استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس صاحبان صنایع با در اختیار قرار دادن اطلاعات شفاف و درستی از واحدهای خود به سازمان صنایع و معادن، در صورتی که به عنوان واحدهای آسیب‌پذیر شناخته شوند از تسهیلات در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تدوین سند چشم‌انداز واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: این واحدها با تهیه و تدوین سند چشم‌انداز برای خود می‌توانند به صورت منظم و هدفمند عمل کنند و به اهداف خود به راحتی برسند.

وی افزایش بهره‌وری را مهمترین دستاورد این سند چشم‌انداز دانست و افزود: رشد و توسعه واحد مربوطه، استفاده از فرصتها و رضایت شغلی کارکنان از دیگر دستاوردها و مزایای این طرح است.