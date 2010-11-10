  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

در چهار محال و بختیاری؛

170 واحد صنعتی آسیب‌پذیر شناسایی شده است

170 واحد صنعتی آسیب‌پذیر شناسایی شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور بهره‌مندی واحدهای صنعتی از بسته‌های حمایتی این قانون تاکنون بیش از 170 واحد صنعتی آسیب‌پذیر در این استان شناسایی شده است.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد مهم‌ترین هدف از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن دانست و اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها امری ضروری است که باعث تحولی تاثیرگذار و شگرف در بخشهای اقتصادی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: تحول اقتصادی دارای هفت بخش است که مهمترین آن قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که اجرای صحیح و دقیق آن می‌تواند نقش به‌سزایی در موفقیت این طرح داشته باشد.

کرمی استفاده بهینه از منابع کشور را مهمترین هدف از این طرح برشمرد و گفت: توزیع عادلانه یارانه‌ها، حفظ ذخایر تجدیدناپذیر، رقابت‌پذیری در فعالیتهای اقتصاد، حرکت به سمت عدالت اجتماعی، افزایش صادرات و جلوگیری و حذف رانت‌خواری از دیگر اهداف این طرح است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری بخش صنعت و معدن را از مهمترین بخشهای اقتصادی و تاثیرگذار کشور برشمرد و گفت: اجرای این طرح تاثیرات بسیار زیاد و قابل توجهی در بخش صنعت می‌گذارد که موجبات رشد و توسعه همه جانبه کشور را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.

کرمی با بیان اینکه صاحبان واحدهای صنعتی نباید از بابت افزایش قیمتپها احساس نگرانی کنند، افزود: به منظور بهره‌مندی واحدهای صنعتی از بسته‌های حمایتی این قانون تاکنون بیش از 170 واحد صنعتی آسیب‌پذیر در این استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس صاحبان صنایع با در اختیار قرار دادن اطلاعات شفاف و درستی از واحدهای خود به سازمان صنایع و معادن، در صورتی که به عنوان واحدهای آسیب‌پذیر شناخته شوند از تسهیلات در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تدوین سند چشم‌انداز واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: این واحدها با تهیه و تدوین سند چشم‌انداز برای خود می‌توانند به صورت منظم و هدفمند عمل کنند و به اهداف خود به راحتی برسند.

وی افزایش بهره‌وری را مهمترین دستاورد این سند چشم‌انداز دانست و افزود: رشد و توسعه واحد مربوطه، استفاده از فرصتها و رضایت شغلی کارکنان از دیگر دستاوردها و مزایای این طرح است.

کد مطلب 1189132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها