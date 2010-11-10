متوسط اختلاف سنی زوجها یکسال و چهارماه بیشتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین سن ازدواج زنان در سال 88، 2/22 سال و برای مردان 5/26 سال بود.



آمارهای رسمی نشان می دهد که در 6 ماهه اول امسال بیشترین ازدواج ثبت شده مردان و زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال با 364 هزار و 883 نفر بود.

در 6 ماهه اول امسال 296 هزار و 962 نفر ازدواج کرده اند که حدود 38 درصد از این تعداد را جوانان 20 تا 24 ساله تشکیل می دهند.

بر اساس این گزارش در شش ماهه اول سال 89 بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی 20 تا 24 سال با 194هزار و 998 نفر و برای زنان در همین بازه سنی 169 هزار و 835 نفر بود.

در 6 ماهه اول سال 89 تعداد 148 هزار و 481 واقعه ازدواج به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2/3 رشد داشته است.

