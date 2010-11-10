مجید ندیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات حسین شمس که به مدیریت رادیو ورزش تاخته بود، گفت: این اختلاف اینطور که آقای شمس عنوان کرده‌اند از دو سال پیش به وجود نیامده و کمتر از یکسال است که چنین موضوعی رخ داده است. در ضمن ما ارتباط خوبی با مسئولان و مربیان تیم ملی فوتسال داریم و در همین مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل بارها با مربیان و بازیکنان این تیم تماس حاصل کرده و آنها گفتگو کردیم.

وی در ادامه افزود: میکروفن رادیو ورزش برای تمام افرادی که از سوی کارشناسان این رادیو مورد نقد قرار می گیرند، باز است و آنها می تواند پاسخگوی این انتقادها باشند. آقای حسین شمس هم مختار است و می تواند با رادیو ورزش گفتگو کند یا نه. ما هیچ کس را اجبار نمی کنیم با رادیو ورزش گفتگو کند.

مدیر شبکه رادیویی ورزش در دفاع از کارشناسان این شبکه رادیویی گفت: ما کارشناس جدیدی به رادیو ورزش نیاورده‌ایم که "ناکارشناس" باشد. تمام کارشناسان رادیو ورزش افرادی هستند که سال‌ها سابقه فعالیت در این عرصه را دارند و مردم آنها را پذیرفته‌اند. من نمی دانم منظور آقای شمس که آنها را ناکارشناس خوانده است، چیست.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه در برنامه صبحگاهی رادیو ورزش عملکرد تیم ملی فوتسال برابر روسیه مورد نقد قرار گرفت که این نقد به مذاق حسین شمس خوش نیامد و در مصاحبه با خبرگزاری مهر انتقاداتی را به این رادیو و کارشناسانش وارد کرد.