ساخت موسیقی تئاتر به شکل حرفه ای انجام نمی شود

محمدحسین گرجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به تاثیرگذاری موسیقی در تمامی هنرها به ویژه هنرهای نمایشی و تئاتر اظهار داشت: در حال حاضر ساخت موسیقی تئاتر به صورت حرفه‌ ای بسیار معدود انجام می ‌گیرد.

وی بیان داشت: اکنون بچه‌های موسیقی با توجه به صحنه و با خلاقیت خودشان موسیقی را برای تئاتر انتخاب می‌ کنند که انتخاب شایسته ‌ای نیز هست.

گرجی پور یادآور شد: برگزاری جشنواره تئاتر می ‌تواند سکوی پرتابی برای اهالی موسیقی نیز باشد تا بتوانند استعدادهای خود را هم در زمینه ساخت موسیقی و هم در زمینه انتخاب موسیقی محک بزنند.

وی عنوان کرد: در استان یزد ارتباط خوبی بین تئاتر و موسیقی برقرار است و از نظر من یک بازیگر تئاتر باید نیم‌ صدایی نیز داشته باشد تا اگر در نمایشی احتیاج به صدای او بود، به جای لب زدن به صورت حرفه‌ ای خودش این کار را انجام دهد.

وی بیان داشت: همچنین معتقدم یک موسیقیدان نیز باید اصول بازیگری را بداند تا با استفاده از آن، موسیقی تاثیرگذاری داشته باشد.

گرجی‌پور با اشاره به اینکه در موسیقی سنتی حالت خمودگی و سستی وجود دارد، خاطرنشان کرد: جوان امروز به دنبال تحرک و پویایی است و باید موسیقی امروز با روحیات او سازگار باشد تا از آن استقبال شود.

وی با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد، برگزاری این جشنواره را افتخار بزرگی برای جامعه هنری استان یزد دانست.

گرجی پور با بیان اینکه این جشنواره‌ ها فرصتی برای اهالی تئاتر فراهم می ‌کند تا بتوانند خود را به خوبی معرفی کنند، افزود: تعامل بین هنرمندان با داوران و مخاطبان از دیگر مزایای برگزاری این جشنواره‌ هاست و این مزایا موجب تقویت این تفکر است که هزینه‌ هایی که برای جشنواره ‌ها صورت می‌گیرد، در اصل یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد از امروز تا 21 آبانماه جاری در حال برگزاری است.