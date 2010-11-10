توسعه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی بازنگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین کامران دانشجو ظهر چهارشنبه در جمع روسای دانشگاههای استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دولت همان نگاهی که به دانشگاههای دولتی دارد به موسسات و دانشگاهای غیرانتفاعی هم دارد و نسبت به حل مشکلات آنها حساس است.

وی افزود: وظیفه مهم دانشگاههای کشور تربیت دانشجو بر اساس آموزه های دینی است تا نسل آینده متعهد و متخصص باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: متاسفانه در گذشته توسعه موسسات آموزش عالی هدفمند نبوده و با مشکلاتی مواجه شده است که باید نسبت به آن اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: امروز درصددیم ضمن بازنگری در توسعه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی به این وضعیت سامان دهیم.

دانشجو عدم سرمایه گذاری مناسب و پائین بودن کیفیت آموزش در دانشگاههای غیر دولتی را از مشکلات جدی دانست و گفت: احداث دانشگاههای غیر انتفاعی در کشور اشباع شده و باید در خصوص افزایش کیفیت حرکت کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: اگر چند موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی با هم جمع شوند و به صورت متمرکز نسبت به ارائه فعالیت های آموزشی با کیفیت بالا اقدام کنند از سوی وزارتخانه مورد حمایت جدی قرار خواهند گرفت.

وی در خصوص افزایش شهریه نیز گفت: ابتدا باید زیرساخت را درست کنید و کیفیت آموزش را به حد استاندارد برسانید سپس در خصوص افزایش هزینه تصمیم بگیرید.

دانشجو یادآور شد: افزایش شهریه باید بر اساس ضوابط خاص و رتبه بندی و تعیین شاخص های معینی اجرا شود تا موجب نارضایتی نشود.