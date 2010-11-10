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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

بوستان شهدای شهر قیدار دهه فجر به بهره برداری می رسد

بوستان شهدای شهر قیدار دهه فجر به بهره برداری می رسد

زنجان - خبرگزاری مهر : استاندار زنجان گفت: بوستان شهدای شهر قیدار با مساحت یک هکتار دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم و مسئولان شهر قیدار افزود: با توجه به نگرانی مردم نسبت به تبدیل محدوده مزار شهدا به مجتمع های مسکونی و تجاری و نامناسب بودن وضعیت ظاهری آن این مجموعه تبدیل به بوستان شهدا می شود.

رئوفی نژاد اظهار داشت: این مجموعه قبرستان قدیمی و کهنه شهر قیدار است و با انجام این کار با حفظ سنگ قبرهای موجود، مزار ساماندهی شده و از تبدیل آن به مجتمع های مسکونی و تجاری جلوگیری می شود.

وی اعتبار ساخت این مجموعه را 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این بوستان با مساحت یک هکتار دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1189147

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