بوستان شهدای شهر قیدار دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم و مسئولان شهر قیدار افزود: با توجه به نگرانی مردم نسبت به تبدیل محدوده مزار شهدا به مجتمع های مسکونی و تجاری و نامناسب بودن وضعیت ظاهری آن این مجموعه تبدیل به بوستان شهدا می شود.

رئوفی نژاد اظهار داشت: این مجموعه قبرستان قدیمی و کهنه شهر قیدار است و با انجام این کار با حفظ سنگ قبرهای موجود، مزار ساماندهی شده و از تبدیل آن به مجتمع های مسکونی و تجاری جلوگیری می شود.

وی اعتبار ساخت این مجموعه را 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این بوستان با مساحت یک هکتار دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.