ورود 33 درصد از دانشجویان دانشگاه بیرجند به مقطع تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای به سابقه 700 ساله فعالیت حوزه در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر از هر هفت نفر شهروند در این استان یک نفر دانشجو اشتغال به تحصیل دارد.

با بیان اینکه با اشاره به فعالیت 100 ساله این استان در حوزه آموزش به سبک جدید و بویژه در علوم نوین، تصریح کرد: وجود شاخصیتها و بزرگان علم و ادب در این استان نشان دهنده قدمت فرهنگی این استان می باشد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه در سال 1356 آغاز با سه رشته و 120 دانشجو آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر این دانشگاه در هفت دانشکده و سه آموزشکده دانشجوی مشغول به تحصیل دارد.

رئیس دانشگاه بیرجند در خصوص تعداد رشته های تحصیلی در این دانشگاه، تصریح کرد: هم اکنون دانشجویان این دانشگاه در 54 رشته کارشناسی، 58 رشته کارشناسی ارشد و پنج رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند.

میری با بیان اینکه به تعداد سالهای انقلاب در این استان یک موسسه آموزش عالی تاسیس شده است، افزود: هم اکنون در سطح استان 30 موسسه اموزش عالی فعال می باشد.

وی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند را 250 عضو عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 170 نفر استادیار و استادیار به بالا هستند.