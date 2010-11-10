تیپ نبی اکرم(ص) کرمانشاه به لشکر عملیاتی ارتقاء یاقت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در این مراسم که پیش از ظهر چهارشنبه در محل حسینه تیپ دوم سپاه نبی اکرم(ص) برگزار شد، با تبریک این اقدام ارزنده به رزمندگان و فرماندهان سپاه نبی اکرم(ص) فلسفه این ارتقاء را چابکی و عملیاتی بودن رزمندگان سپاه پاسداران ذکر کرد و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادگار رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است و به حول قوه الهی این نیرو با داشتن انسان هایی با اخلاص، ایثارگر و کارآزموده، روز به روز شاهد اقتدار و عظمت آن در سراسر جهان هستیم.

وی تأکید کرد: کشوری که با پشتوانه مردمی و با فداکاری، ایثارگری ها و ریختن خون شهدای گرانقدر رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس توانسته است در سرتاسر دنیا زبانزد خاص و عام باشد، باید از توان، اقتدار، عظمت و صلابت خاصی برخوردار باشد که خوشبختانه این مهم برای کل ابرقدرت های جهان در طی این سی سال ثابت شده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره با نزدیکی اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در کشور، عنوان داشت: همه اقشار مختلف جامعه در هر پست و مقامی که هستند مؤظفند در اجرای هر چه بهتر این طرح عظیم همکاری لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه دولت آمده است، گفت: اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی کشور که در قالب طرح هدفمند کردن یارانه اجرا خواهد شد بطور کامل و دقیق توسط اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان کالبد شکافی شده است و امروزه با توجه به عملیاتی شدن این طرح ملی که به قانون هم در آمده است و لازم الاجراست به هیچ وجه ممکن جای نقد و انتقادی را برای کسی باقی نخواهد گذاشت که کسانی بخواهند با تشویش افکارعمومی ذهن جامعه را به سمت و سویی خلاف واقع بکشانند.

تیپ نبی اکرم (ص)کرمانشاه سوابق درخشانی در دوران دفاع مقدس دارد

در ادامه این مراسم سردار محمد نظر عظیمی فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، ایمان، اعتقاد، توکل به خدا، ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان سپاه پاسداران و مردمان این خطه را در عرصه های مختلف مقابله با دشمنان نظام را مثال زدنی خواند و عنوان داشت: امروزه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر چه دارد از خون پاک شهیدان و ایثارگری ها و فداکاری های رزمندگان اسلام است.

وی ارتقای این تیپ به لشکر را برای آماده سازی، توسعه و گسترش یگان های رزم عنوان کرد و گفت: این تغییر ساختاری در استان هایی صورت گرفته که قبلاً دارای لشکر بوده اند و استان کرمانشاه با توجه به داشتن دو تیپ نبی اکرم(ص) و انصارالرسول(ص) و سوابق ارزشمند، توانایی و اقتدار تیپ دوم نبی اکرم (ص) باعث شد که به لشگر عملیاتی تبدیل شود.

در پایان این مراسم که با حضور، فرماندهان نظامی و انتظامی استان، مدیران دستگاههای اجرایی استان، رزمندگان و فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس و خانواده های شهداء وایثارگران درمحل حسینه تیپ دوم سپاه نبی اکرم(ص) برگزار شد، حکم فرماندهی و مهر لشکرعملیاتی 29 نبی اکرم(ص)توسط استاندار کرمانشاه به سردار حسنی فرمانده این لشکر اهدا شد.