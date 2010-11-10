بازخوانی تاریخ راهگشای نسلهای حاضر و آینده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح همایش بین امللی فارس در جنگ جهانی اول ادامه داد: حادثه جنگ جهانی اول که در دهه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و جامعه بشری را به گرفتاریهای فراوانی مبتلا کرد که یکی از آن گرفتاریها جنگ جهانی دوم و به بند کشیدن کشورهای مختلف بود یکی از همین دست حوادث است که باید آن را با مقدمات و مقارنات و نتایج و پیامدهای آن مورد بررسی قرار داد.

وی عنوان کرد: گسترش این جنگ توسط دولتهای متخاصم به ایران را باید در همین راستا تفسیر کرد و خسارتهای فراوانی که بر استان فارس در یکصد سال قبل تحمیل شد، نتیجه حرص پایان ناپذیر نظام سلطه آن روز و غفلت و بی خبری توام با عیاشی رجال حکومت آن روز ایران و فارس تفسیر کرد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: فارس با داشتن سواحل شمالی خلیج فارس و تنوع اقلیمی و داشتن جاده های مناسب که دالان ارتباطی جنوب شمال و جنوب و شرق به حساب می آید و همچنین منابع غنی، پایگاه مناسبی برای انگلیسیها محسوب می شد که هم فضای دست اندازی را آسانتر می ساخت و هم منابع موجود پشتوانه مالی او بود.

آیت الله ایمانی ادامه داد: بریتانیا که قبل از دستیابی به خلیج فارس در امر براندازی حکومت زندیه و انتقال حکومت به نقطه شمالی کشور تلاش فراوانی کرده بود، به طبع آگاهی گسترده ای از مناطق سوق الجیشی استان و منابع غنی ان داتش و با حضور خود در این نقطه همواره فشارهای لازم را به حکومت مرکزی برای تامین خواسته هایش وارد می ساخت.

ایمانی افزود: علما و فقهای بزرگ استان که از اهداف پلید و پشت پرده بریتانیا آگاه بودند با شناختی که از وضعیت حاکم بر دربار و رجال حکومتی داشتند، کم و بیش از نقش خائنانه روشنفکران غربزده پس از دوران مشروطیت آگاهی پیدا کرده بودند، خود به فکر چاره افتادند که با کمک مردم و ایلات عشایر جنوب فضا را بر حکومت انگلیس تنگ کنند و ضربات و صدمات مهلک جنگ را بر مردم کمتر سازند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: این بود که در جنوب استان، بوشهر، لار و شهرهای نزدیک و مرتبط مقابله با قوای مهاجم آغاز شد و آیت الله سید عبدالحسین لاری دزفولی، آیت الله بلادی، آیت الله حاج شیخ جعفر محلاتی و دهها مجتعهد دیگر قیام مسلحانه را در قبال بریتانیا آغاز و توسط رجال محلی و قوای مردمی، میدان تاخت و تاز قوای مهاجم را محدود ساختند و به رغم کارشکنیهای خارجی و داخلی نقش اثرگذار خود را ایفا کردند.

وی در این بخش به دو نکته مهم اشاره کرد و گفت: اگر این تلاشهای مردمی در ابعاد مختلف شکل نگرفته بود و در اولین دروازه ورود دشمن قوای او را در زمین و دریا درگیر مقاومتهای محلی و چیرکی نساخته بودند چه بسا ایران همانند دیگر کشورهای اسلامی پاره پاره و تحت الحمایه قوای مهاجم قرار می گرفت و آنچه هم امروز دیده می شود باقی نمی ماند.

آیت الله ایمانی افزود: موضوع بعدی بیداری، بصیرت، هوشیاری و دشمن شناسی روحانیون در طول تاریخ نهضت مشروطیت، جنگ جهانی اول و دوم، قیامهای محلی در جنوب و شمال، نهضت صنعت نفت و... که باعث شد در قیام پانزده خرداد 42 که به رهبری امام(ره) آغاز شد ترفندهای دشمن خنثی شود و بصیرت توام با مقاومت که نشات گرفته از ایمان الهی و تجارب تاریخی بود انقلاب اسلامی ایران را از همه عقبه هایی که دشمن طراحی کرده بود عبور داد و به پیروزی 22 بهمن سال 57 رسید.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه برگزاری این همایشها و سایر حرکتهای علمی، تاریخی مشابه باید نیازهایی را پاسخگو باشد، تاکید کرد: بازخوانی تاریخ یکی دو قرن اخیر همراه با تحلیل و نقد و بررسی عالمالنه باشد، پیوند حوادث تاریخی با یکدیگر و کنش و واکنش آنها در حالات مختلف مردم و روحیات تعیین شود، خادمان واقعی ملت و همچنین خیانت گرانی که با بهره گیری از امکانات همین مردم بی پناه از پشت به آنها خنجر می زنند، جهت ازدیاد بصیرت و شناخت نقشه راه برای آیندگان به وضوح نشان داده شود و همچنین خسارات مادی و معنوی که اشغال گران بر مردم ایران و فارس زدند که باعث شد این ملت چند دهه بیشتر در بند استعمار آنان باقی بماند جهت ثبت در دل تاریخ واقامه دعوی علیه مستکبران و نظام سلطه تعیین و بازگو شود.