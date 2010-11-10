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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

جمعیت جوان کشور از سال آینده کاهش می یابد

جمعیت جوان کشور از سال آینده کاهش می یابد

پژوهشهای انجام شده نشان می دهد جمعیت جوانان 20 تا 29 ساله کشور از سال 90 روند نزولی پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته های آماری و پژوهشی نشان می دهد جمعیت جوانان کشور از سالهای 87 تا 92 در اوج و مشخصا جمعیت جوان کشور در میانگین سنی 29-20 سال در سال 89 بیشترین میزان یعنی حدودا17 میلیون و 800 هزار نفر است.

جمعیت جوانان 20 تا 29 که اصطلاحا جوانان در سن ازدواج نیز گفته می شوند از سال 85 با حدود 16 میلیون و 200 هزار نفر تا امسال با حدود 17 میلیون و 800 هزار نفر سیر صعودی داشته اما در یک نرخ کاهش بسیار اندک از سال آینده این جمعیت به حدودا 17 میلیون و 700 هزار نفر کاهش می یابد و این روند کاهش تا سال 92 به حدود 17 میلیون و 300 هزار  نفر و در سال 95  به کمتر از 15 میلیون و 500 هزار نفر می رسد.

هشت میلیون و 820 هزار و 731 نفر زن و هشت میلیون و 968 هزار و 348 نفر مرد 20 تا 29 ساله در کشور وجود دارند که بیشترین میزان را در طی دوره 10 ساله 95-85 شامل می شود.


 

کد مطلب 1189155

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