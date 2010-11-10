جمعیت جوان کشور از سال آینده کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته های آماری و پژوهشی نشان می دهد جمعیت جوانان کشور از سالهای 87 تا 92 در اوج و مشخصا جمعیت جوان کشور در میانگین سنی 29-20 سال در سال 89 بیشترین میزان یعنی حدودا17 میلیون و 800 هزار نفر است.

جمعیت جوانان 20 تا 29 که اصطلاحا جوانان در سن ازدواج نیز گفته می شوند از سال 85 با حدود 16 میلیون و 200 هزار نفر تا امسال با حدود 17 میلیون و 800 هزار نفر سیر صعودی داشته اما در یک نرخ کاهش بسیار اندک از سال آینده این جمعیت به حدودا 17 میلیون و 700 هزار نفر کاهش می یابد و این روند کاهش تا سال 92 به حدود 17 میلیون و 300 هزار نفر و در سال 95 به کمتر از 15 میلیون و 500 هزار نفر می رسد.

هشت میلیون و 820 هزار و 731 نفر زن و هشت میلیون و 968 هزار و 348 نفر مرد 20 تا 29 ساله در کشور وجود دارند که بیشترین میزان را در طی دوره 10 ساله 95-85 شامل می شود.



