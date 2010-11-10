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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

جبهه عمل اسلامی اردن:

میزان مشارکت اعلام شده در انتخابات اردن حقیقی نیست

میزان مشارکت اعلام شده در انتخابات اردن حقیقی نیست

دبیرکل حزب جبهه عمل اسلامی اردن در واکنش به نتایج انتخابات مجلس این کشور مشارکت را غیر واقعی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، "حمزه منصور" تاکید کرد: میزان رای اعلام شده واقعی نیست، زیرا در بهترین خوش بینی آمار از سی درصد فراتر نمی رود.

وی تصریح کرد: مجلس آتی همانند مورد مشابه قبل خواهد بود عملیات خرید و فروش آرای انتخاباتی نقش زیادی در روند مذکور داشت و پول سرنوشت را تعیین می کند.

شایان ذکر است که در انتخابات مجلس اردن که دیروز برگزار شد نامزدهای رژیم حاکم به اکثر کرسی های انتخاباتی که بوسیله اسلامگرایان تحریم شده بود، دست یافتند. بر اساس اعلان رسمی تلویزیون دولتی اردن یکی از نمایندگان جبهه عمل اسلامی که بدون نادیده گرفتن تحریم در این انتخابات شرکت کرده بود به کرسی حوزه "دائره بعلجون" دست یافت.

میزان مشارکت اعلام شده 53 درصد یعنی مشابهه نسبت انتخابات قبلی بود.

کد مطلب 1189158

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