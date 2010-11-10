سالور: استاندارد حلقه مفقوده‌ سینمای ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان سالور؛ مستند ساز و عضو هیئت انتخاب این جشنواره، گفت: برگزاری جشنواره "تصویر استاندارد" و هر جشنواره‌ای در حوزه سینمای کوتاه و مستند، سبب دیده شدن این سینما می‌ شود بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان برگزاری آن را مثبت ارزیای کرد.

وی با تاکید بر اینکه استاندارد حلقه مفقوده‌ای سینمای ما محسوب می‌شود، افزود: با وجود کمبود وسایل تکنیکی با کیفیت و استاندارد در سینمای کشور ما برگزاری جشنواره‌ای با موضوع استاندارد سازی هنر صنعت سینما به طورحتم تاثیرات خوبی بر افکار مدیران سینمایی و سینماگران خواهد داشت.



کارگردان "ساکنین سرزمین سکوت" با بیان اینکه استاندارد سازی هنر صنعت سینما مسئله بزرگ و دارای حواشی بسیاری است، اظهارکرد: متولیان جشنواره "تصویر استاندارد" پردازش مسئله مهمی را به دست گرفته‌اند و البته امیدوارم عملکرد آن‌ها تنها به شعار دادن ختم نشود و در دوره های بعدی جشنواره شاهد رخ دادن اتفاق‌های جدیدی در حوزه سینما باشیم.



به گفته کارگردان " آرامش با دیازپام ده" با نگاه به سینمای هالیورد متوجه خواهیم شد ضعیف‌ترین فیلم‌های آن‌ها با حضور گروهی متخصص و استفاده از وسایل تکنیکی با کیفیت به تولید می‌رسند.



وی ادامه داد: معتقدم فیلم سازان باید در شرایط کنونی یعنی با کمترین بودجه و شرایط مناسب، بدون شعار نگاه با کیفیت و استاندارد را در تمامی مراحل ساخت فیلم خود حفظ کنند هر چند بسیاری از ضعف‌ها به دلیل کمبود امکانات است اما در بیشتر مواقع می‌توان این ضعف را با تکیه بر خلاقیت ایرانی پوشاند.



سالور بیان کرد: جشنواره‌ای مانند تصویر استاندارد نباید در سیاست گذاری‌های بلند مدت خود تنها به دنبال برگزاری یک جشنواره باشد زیرا برگزاری این جشنواره گامی بلند در عرصه کیفی سینما محسوب می‌شود.



