کمک 92 میلیارد ریالی به متقاضیان طرحهای خوداشتغالی در خراسان شمالی

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، با اعلام اینکه در سال جاری با همکاری بانکهای عامل 80 میلیارد ریال تسهیلات برای طرحهای خوداشتغالی به متقاضیان پرداخت شده است، افزود: با اجرای طرحهای مذکور بستر شغل هزار نفر فراهم شده است.



وی با بیان اینکه از محل صندوق اشتغال کمیته امداد نیز 12 میلیاردریال اعتبار برای 260 طرح اختصاص و پرداخت شده است، اظهار داشت: 35 درصد از مجریان طرحهای اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی زنان سرپرست خانوار هستند.

اکبریانی با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال نیز برای 440 زن سرپرست خانوار شغل ایجاد می شود، گفت: طرحهای زنان سرپرست خانوار در زمینه های صنایع دستی، تولیدی پوشاک، خیاطی، آرایشگری، دامداری روستایی، تولیدات کشاورزی و پرورش قارچ اجرا شده است.

وی در ادامه به اجرای هشت هزار و 500 طرح خوداشتغالی از سال 83 در این نهاد اشاره و تصریح کرد: در طول این مدت مبلغی بالغ بر420 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته و با اجرایی شدن این طرحها 15 هزار نفر در سطح استان مشغول به کار شده اند.



معاون خودکفایی واشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی یادآور شد: تسهیلات از طریق صندوق اشتغال امداد به مددجویان این نهاد و بنگاههای زود بازده، صندوق مهر امام رضا (ع) و منابع قرض الحسنه مصوب سفرهای ریاست جمهوری تامین و پرداخت می شود.



اکبریانی افزود: با توجه به بافت حمایتی این نهاد قریب به سه هزار طرح توسط زنان سرپرست خانوار فعالیت می کنند.