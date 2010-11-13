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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۴

دولت آبادی درگفتگو با مهر:

حکم قصاص شهلا جاهد هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است

حکم قصاص شهلا جاهد هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است

دادستان تهران گفت: اجرای حکم قصاص شهلا جاهد که هفته گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شد هنوز به طور رسمی به دادستانی تهران ابلاغ نشده است.

عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این حکم پس از تنفیذ باید به داستانی تهران ابلاغ شود، تاکید کرد: با وجود اینکه رئیس قوه قضائیه دستور اجرای این حکم را صادر کرده و این حکم به طور شفاهی به دادستانی تنفیذ شده اما رسما ابلاغ نشده است.

وی اظهار داشت: در صورت ابلاغ این حکم به دادستانی تهران سریعا قابل اجراست مگر اینکه منع قانونی نظیر گذشت شکات پرونده و مواردی از این دست مانع اجرای حکم شود.

شهلا جاهد متهم است که در مهر ماه سال 1381 در میدان کتابی تهران حوالی میدان میرداماد و در غیاب ناصر محمد خانی - فوتبالیست معروف دهه گذشته- همسر وی لاله سحرخیزان را به قتل رسانده است. پس از دستگیری در شعبه 1154 به قتل لاله اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده روانه زندان شد.

 

کد مطلب 1189166

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