به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "آسیب‌شناسی جنبش‌های معناگرای جدید در ایران" به همت گروه پژوهشی فلسفه، ‌کلام و عرفان اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز شنبه 22 آبان ماه از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر هادی وکیلی ضمن بررسی علل جامعه‏شناختی و روان‏شناختی اقبال جامعه ایران به جنبش‌های معناگرای جدید، به تشریح عللی چون بحران رویارویی سنت و مدرنیته، پدیده جهانی شدن، عوارض ناشی از جنگ هشت ساله و پوشش قوی فرهنگی و رسانه‏ای امپریالیسم تبلیغاتی خواهد پرداخت.

نشست "آسیب‌شناسی جنبش‌های معناگرای جدید در ایران» روز شنبه، 22 آبان، در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، جنب ساختمان آ.اس.پ برگزار می‌شود.