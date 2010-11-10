1200 کیلومتر از راههای گلستان برفگیر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عادل مصدقی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی عملیات برفرووبی در راه و ترابری گنبد افزود: با توجه به فرا رسیدن سرمای زودرس و شروع بارش برف در سطح استان اداره کل راه و ترابری استان بمنظور ارائه خدمات مطلوب زمستانه نسبت به اعزام راهداران با تجهیزات کامل در مناطق کوهستانی و برفگیر کرده است.

وی اظهار داشت: طرح راهداری زمستانه از اول دیماه شروع و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.

معاون راهداری راه و ترابری گلستان استفاده از توان بخش خصوصی، تجهیز و آمادگی ماشین آلات راهداری و راهدارخانه ها، تهیه نمک و هماهنگی با سازمانهای ذیربط، دهیاریها و اطلاع رسانی محل استقرار اکیپهای برفروبی از برنامه های اقدام شده و در دست اجرای این اداره کل ذکر کرد.



مصدقی، هدف از این جلسه را هماهنگی و برنامه ریزی و آمادگی هرچه مطلوبتر در مقابل بارش نزولات جوی و ایجاد ایمنی در راههای استان ذکر نمود.

در این جلسه پلیس راه، حوزه نظارت و کنترل پروژه های راهسازی، شرکت ها و پیمانکاران ملی راهسازی در سطح استان ضمن اعلام آمادگی، طرحها و برنامه های خود را ارائه کردند.