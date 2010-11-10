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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

1200 کیلومتر از راههای گلستان برفگیر است

1200 کیلومتر از راههای گلستان برفگیر است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری راه و ترابری گلستان گفت: این استان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی، و روستایی دارد که از این مقدار هزار و 242 کیلومتر آن برفگیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عادل مصدقی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی عملیات برفرووبی در راه و ترابری گنبد افزود: با توجه به فرا رسیدن سرمای زودرس و شروع بارش برف در سطح استان اداره کل راه و ترابری استان بمنظور ارائه خدمات مطلوب زمستانه نسبت به اعزام راهداران با تجهیزات کامل در مناطق کوهستانی و برفگیر کرده است.

وی اظهار داشت: طرح راهداری زمستانه از اول دیماه شروع و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.
 
معاون راهداری راه و ترابری گلستان استفاده از توان بخش خصوصی، تجهیز و آمادگی ماشین آلات راهداری و راهدارخانه ها، تهیه نمک و هماهنگی با سازمانهای ذیربط، دهیاریها و اطلاع رسانی محل استقرار اکیپهای برفروبی از برنامه های اقدام شده و در دست اجرای این اداره کل ذکر کرد.
 
مصدقی، هدف از این جلسه  را هماهنگی و برنامه ریزی و آمادگی هرچه مطلوبتر در مقابل بارش نزولات  جوی و ایجاد  ایمنی در  راههای استان ذکر نمود.
 
در این جلسه پلیس راه، حوزه نظارت و کنترل پروژه های راهسازی، شرکت ها و پیمانکاران ملی راهسازی در سطح استان  ضمن اعلام  آمادگی، طرحها و برنامه های خود را ارائه کردند.
کد مطلب 1189174

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