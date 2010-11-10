به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی از صبح امروز با حضور چهره‌‌های فرهنگی در سالن همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است.

پرفسور علی اکبر فرهنگی پدر مدیریت رسانه ایران در این همایش با بیان اینکه مفهوم توسعه انسانی همان توانمندسازی انسانهاست، افزود: همواره جهان به دو قطب فقیر و غنی تقسیم شده است و اغنیا درصد بالایی از درآمد و تولید ناخالص ملی جوامع را در اختیار دارند.

وی اظهار کرد: در کشورهای صنعتی به رغم وضعیت مناسب معیشتی مردم حدود 7 تا 17 درصد آنها جزو جمعیت فقیر هستند با توجه به شرایط یاد شده می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند توسعه با گسترش فقر ارتباط مستقیمی دارد.

به گفته فرهنگی، توسعه انسانی از دغدغه‌هایی است که از سال 1990 برای جامعه بشری مطرح شده است.

این پیشکسوت حوزه رسانه ادامه داد: حدود 20 سال گذشته یکی از دانشمندان بر این باور بود که آمریکا با داشتن 6 درصد از جمعیت جهان، 40 درصد از منابع دنیا را در اختیار دارد و این مسئله شکاف عمیقی بین قشر غنی و فقیر را به وجود می‌آورد.

وی گفت: توسعه انسانی همیشه مورد توجه بوده و نظریه پردازان در این باره نظرات مختلفی را ارئه کردند و به نوعی تلاش می‌کنند که مسئله توسعه و گسترش فقر را حل کنند اما متاسفانه هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

وی افزود: هدف صاحب نظران ارتباطات این است که ملل فقیر باید از فقر نجات پیدا کنند اما با هیچ نظریه ای نتوانستند ماهیت و روش‌های توسعه را با افزایش سطح فقر بررسی کنند.

پدر مدیریت رسانه ایران اضافه کرد: در دهه 90 میلادی سازمان ملل توسعه انسانی را برای این دهه برگزید و از این سال به بعد تصمیم گرفته شده به ادبیات جهان ،واژگان توسعه انسانی اضافه شود اما با این کار هم به پیش نرفتیم.

فرهنگی با بیان اینکه دهه 70 میلادی دهه سبز نام‌گذاری شد اضافه کرد: دهه 70 قرار بود با کشاورزی و توسعه درصد فقرا در جهان کم شود اما در دهه 80 با شکست خوردن دهه سبز دهه، یاس به میراث ماندگار مردم تبدیل شد.

به گفته وی در دهه 80 میلادی مردم و دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تلاش‌ها برای کاهش فاصله‌های میان فقیر و غنی هیچگاه میسر نبوده و نخواهد بود.

پرفسور فرهنگی افزود: اگر ارتباطات را شامل فعالیت‌های کرداری، نوشتاری و گفتاری بدانیم که برای انتقال معنی و مفهوم انجام می‌شود، در این صورت جایگاه روابط عمومی در حوزه انسانی به خوبی روشن خواهد شد.

فرهنگی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه کارگزاران ارتباطات ، بسیاری ایده‌های سازنده دارند، ادامه داد: این ایده‌ها می‌تواند زندگی جوامع مختلف را متحول کند. اما باید بررسی شود که چگونه در جوامع به کار گرفته شود.

پدر مدیریت رسانه ایران اظهار کرد: مشکل اساسی ما عدم دسترسی به دانش و منابع است و این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته هستند انبوهی از منابع را در اختیار دارند اما نمی‌توانند از آن‌به درستی استفاده کنند.

فرهنگی با اشاره به اینکه کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیاییی چگونه استفاده از دانش ارتباطات را نمی‌دانند، گفت: آنها نقش خود را در توانمندسازی انسانی ایفا کنند تا بتوانند خود را از این مهلکه نجات دهند.

پیشکسوت حوزه مدیریت رسانه با بیان اینکه سازمان یا جامعه‌ای که در جهت توانمندسازی منابع انسانی خود حرکت نمی‌کند، شکست خواهد خورد، گفت: علم مدیریت علم رفتاری است که فقط به توصیه نمی‌‌پردازد بلکه با برنامه ریزی سعی می‌کند اعتقادات خود را به ظهور رساند.

به گفته وی اگر روابط عمومی را کوشش مدیران یک سازمان یا جامعه برای ترغیب مردم در افکار بدانیم باید این نکته را ذکر کنم که سازمانها و نهادهای مختلف چنین کارکردی را برای روابط عمومی قائل نیستند و امیدوارم جامعه روند رو به گسترشی در این مبحث داشته باشد.