350 هزار تن انگور از تاکستان های همدان برداشت شد

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: همدان در تولید انگور رتبه سوم کشوری را بعد از استان های فارس و آذربایجان شرقی دارد.

وی اضافه کرد: شهرستان ملایر به عنوان یکی از مناطق عمده تولید انگور با حدود 10هزار هکتار تاکستان بیش از 205 هزار تن از محصول انگور استان همدان را تولید کرده است.

ضرابی متوسط برداشت انگور از هر هکتار باغ در استان همدان را 17 تن اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در باغات ملایر برداشت 104هزار و 200 کیلویی نیز مشاهده شده که این امر از سویی حکایت از توانمندی بالای استان در تولید انگور دارد و از سویی گویای تفاوت فاحش در متوسط عملکرد و رکورد ثبت شده است.

رنجبر ضرابی با اشاره به ارقام رایج انگور در همدان گفت: 58 درصد از انگور استان کشمش سفید بی دانه، 11درصد عسگری، چهار درصد یاقوتی و 37درصد شامل فخری، صاحبی، ریش بابا،شاهانی و خلیلی است.

وی افزود:40 درصد از انگور تولیدی استان به مصرف تازه خوری می رسد و 35 درصد تبدیل به کشمش ،10درصد تبدیل به آب غوره و 15 درصد تبدیل به شیره، مویز و باسلق می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان باداور شد: از مجموع حدود 61 هزار هکتار باغ استان همدان حدود 33 درصد معادل 20 هزار و 460 هکتار زیر کشت انگور قرار دارد.