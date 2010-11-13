1.5 میلیارد تومان برای پاسخگویی به نامه های مردمی اختصاص داده شد

امان الله حسین پور درگفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اعلام کرد: مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 495 میلیون ریال اعتبار برای پاسخگویی به نامه های نیازمندان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافته است.

وی بابیان اینکه از مبلغ مذکور یک میلیارد و 319 میلیون ریال برای پاسخگویی به نامه های مددجویان کمیته امداد اختصاص یافته است افزود: طی سفر هیئت دولت به استان به 700 نامه مددجویان توسط نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مستقر در اداره کل کمیته امداد رسیدگی شد و دو هزار و 700 نامه غیر مددجویی نیز برای بررسی به استانداری فرستاده شد.



حسین پور با اشاره به اینکه 699 میلیون ریال اعتبار برای کمک بلا عوض و 620 میلیون ریال نیز تسهیلات بانکی به مددجویان پرداخت می شود اظهارداشت: کمکهای بلاعوض از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال برای حل مشکلات مددجویان این نهاد اعطاء می شود.



وی خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به نامه های غیرمددجویی ارجائی به این نهاد 66 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 110 میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافته است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی تصریح کرد: محتوی اکثر نامه های رسیده در خصوص مشکل مسکن اجاره مسکن، جهیزیه، معیشتی و درمان بوده است که نامه ها پس از بررسیهای لازم پاسخ داده می شوند.



حسین پور پیش بینی کرد: نامه های مددجویان و نیازمندانی که به ارگانهای غیرمرتبط و استانداری داده شده است پس از بررسی به این نهاد ارجاع داده خواهند شد.