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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

در خراسان شمالی/

1.5 میلیارد تومان برای پاسخگویی به نامه های مردمی اختصاص داده شد

1.5 میلیارد تومان برای پاسخگویی به نامه های مردمی اختصاص داده شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: 1.5 میلیارد ریال اعتبار برای پاسخگویی به نامه های مردمی در خراسان شمالی اختصاص یافته است.

امان الله  حسین پور درگفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اعلام کرد: مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 495 میلیون ریال اعتبار برای پاسخگویی به نامه های نیازمندان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافته است.

وی بابیان اینکه از مبلغ مذکور یک میلیارد و 319  میلیون ریال برای پاسخگویی به نامه های مددجویان کمیته امداد اختصاص یافته است افزود: طی سفر هیئت دولت به استان به 700 نامه مددجویان توسط نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مستقر در اداره کل کمیته امداد رسیدگی شد و دو هزار و 700 نامه غیر مددجویی نیز برای بررسی به استانداری فرستاده شد.

حسین پور با اشاره به اینکه 699 میلیون ریال اعتبار برای کمک بلا عوض و 620 میلیون ریال نیز تسهیلات بانکی به مددجویان پرداخت می شود اظهارداشت: کمکهای بلاعوض از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال برای حل مشکلات مددجویان این نهاد اعطاء می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به نامه های غیرمددجویی ارجائی به این نهاد 66 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 110 میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافته است.
 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی تصریح کرد: محتوی اکثر نامه های رسیده در خصوص مشکل مسکن اجاره مسکن، جهیزیه، معیشتی و درمان بوده است که نامه ها پس از بررسیهای لازم پاسخ داده می شوند.
 
حسین پور پیش بینی کرد: نامه های مددجویان و نیازمندانی که به ارگانهای غیرمرتبط و استانداری داده شده است پس از بررسی به این نهاد ارجاع داده خواهند شد.
کد مطلب 1189179

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