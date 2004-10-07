دانشجويان بسيجي بايد به نقش و اهميت خود در دانشگاه ها آشنا باشند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر دراين نشست علاوه بر، متوليان مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران احمدي مقدم جانشين فرماندهي مقاومت بسيج و سعيدي معاونت بينالملل سازمان انرژي نيز حضور داشتند.
بنا براين گزارش مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران در اين مراسم طي سخناني با اشاره به كاركرد و اهميت بسيج دانشجويي، گفت: دانشجويان بسيجي بايد به نقش و اهميت خود در دانشگاهها به طور كامل آشنا باشند و در جهت رفع شبهات و جذب دانشجويان و تحقق جنبش نرم افزاري تلاش كنند.
وي افزود: بسط و گسترش جنبش نرم افزاري در دانشگاهها با توجه به اهميتي كه مقام معظم رهبري به اين مبحث دادهاند ميتواند در آينده نه چندان به دستيابي به دانشهاي پيشرفتهي هستهيي منجر شود.
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