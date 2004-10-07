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۱۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۹

مسئو ل بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران در نشست سراسري مسئولان بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران:

دانشجويان بسيجي بايد به نقش و اهميت خود در دانشگاه ها آشنا باشند

نشست سراسري مسئولان بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران با حضور تعدادي از مسئولين برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر دراين نشست علاوه بر، متوليان مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه ‌هاي تهران احمدي مقدم جانشين فرمانده‌ي مقاومت بسيج و سعيدي معاونت بين‌الملل سازمان انرژي نيز حضور داشتند.

بنا براين گزارش مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران در اين مراسم طي سخناني با اشاره به كاركرد و اهميت بسيج دانشجويي، گفت: دانشجويان بسيجي بايد به نقش و اهميت خود در دانشگاه‌ها به طور كامل آشنا باشند و در جهت رفع شبهات و جذب دانشجويان و تحقق جنبش نرم افزاري تلاش كنند.

وي افزود: بسط و گسترش جنبش نرم افزاري در دانشگاه‌ها با توجه به اهميتي كه مقام معظم رهبري به اين مبحث داده‌اند مي‌تواند در آينده نه چندان به دستيابي به دانش‌هاي پيشرفته‌ي هسته‌يي منجر شود.

کد مطلب 118918

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