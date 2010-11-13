دکتر محمد مهدی فرقانی درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و شیوه وی در مطالعه این متون گفت: متون علوم انسانی متونی هستند که در مورد نقش اجتماعی و عملکردها و فعالیتهای انسان در جامعه یا ویژگیهای فردی انسان بحث می‏کنند. اگر چه از یک طرف رفتار انسانی قواعد جهانشمول دارد که در همه جوامع کم و بیش صدق می‎کنند ولی در همین حال برخی از ویژگیها یا افکار از فرهنگ و جامعه‏ای تا فرهنگ و جامعه دیگر متفاوت است.

وی افزود: به نظر می‏رسد که قواعد خوانش متون علوم انسانی یکسری کلید واژه‎هایی را بدست می‎دهند برای اینکه عالم علوم انسانی بتواند شرایط جامعه خودش را بر اساس آن کلید واژه‎ها ارزیابی بکند و به تحلیل برساند. طبیعی است که دیدگاه علوم انسانی اصولاً به جامعه یک نگاه انتقادی است و به طبع وضعیت موجود را نقد می‏کند . به همین دلیل علوم انسانی علوم پویایی هستند که می‎توانند در دراز مدت به رشد و پویایی جامعه و سیستمهای اجتماعی بطور کل، کمک کنند. بنابراین در نگاه به علوم انسانی حتی اگر این علوم وارداتی باشند می‏شود که شرایط اجتماعی جامعه مورد نظر را مورد نقد و بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار داد.

این استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درادامه تصریح کرد: درواقع می‏توان مصداقها و قواعدی را از درون جامعه پیدا کرد و درباره آنها بحث و بررسی کرد. ضمن اینکه می‏شود در ادبیات بومی هر رشته‏ای هم موارد و مصادیقی را پیدا کرد برای اینکه به نظریه‏پردازی در حوزه علوم انسانی درآن رشته‏ها بطورکلی و به صورت عموم کمک کند.

فرقانی در مورد اینکه متون رشته خود را چندبار مطالعه می‎کند همچنین اظهارداشت: طبیعی است که هر کسی که در حوزه علوم انسانی کار می‏کند باید با ادبیات رشته خودش دائماً دم خور و مأنوس باشد و نه تنها متون قبلی را مرتب مورد بازخوانی قرار بدهد و طبیعی است که متون علوم انسانی یک معنای ثابت و واحد و دائمی ندارند و در هر بار خواندن می‏شود معناهای تازه‏ای از آنها گرفت و کشف کرد. ضمن اینکه هرکسی که در هر رشته‏ای که کار می‏کند باید خودش را در معرض داده‏ها و یافته‏های جدید علمی قرار بدهد و از آخرین دستاوردهای علمی هم استفاده کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات در مورد شیوه یاداشت‌برداریهایش از متون مطالعه شده نیز گفت: روشهای ترکیبی را مورد استفاده قرار می‏دهیم. هم از پاور پوینت استفاده می‏کنیم و هم از یادداشتهای که برمی‏داریم و هم از های لایت کردن یا برجسته کردن بعضی از فرازها یا متنهای این منابع استفاده می‏شود. در واقع از همه این شیوه‏هابه صورت ترکیبی استفاده می‎‌شود.