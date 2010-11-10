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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

آمریکا دریافت پیشنهاد ایران در مورد تاریخ مذاکرات را تایید کرد

آمریکا دریافت پیشنهاد ایران در مورد تاریخ مذاکرات را تایید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از دریافت پیشنهاد ایران در مورد تاریخ انجام مذاکرات با کشورهای 1+5 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فلیپ کراولی" اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پیشنهادش را درباره زمان برگزاری گفتگوها با کشورهای گروه 1+5 تسلیم کاترین اشتون،‌ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران رسماً‌ به پیشنهاد کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در باره آغاز گفتگوها پاسخ داده است.
 
کراولی در این باره گفت : مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ما اطلاع داده که ایران به پیشنهاد کاترین اشتون رسما پاسخ داده است. ایران در پاسخ خود چند تاریخ جایگزین را برای گفتگوها پیشنهاد کرده است.
 
هر چند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هیچ اشاره ‌ای به تاریخهای پیشنهادی از سوی ایران نکرد، اما منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌ شنبه، در باره زمان و مکان آغاز گفتگوها با گروه ۱+۵ گفته بود: ما قبلا تاریخ را اعلام کرده‌ ایم و مکان این مذاکرات که بناست در ترکیه صورت بگیرد مورد توافق قرار گرفته و ۱۵ نوامبر نیز برای زمان مذاکرات در حال بررسی است.
کد مطلب 1189181

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