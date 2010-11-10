به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار گفت: از مجموعه جلدی 150مشاهیر معاصر ایران تا به حال 29 عنوان کتاب از چهره‌های ماندگار دوره‌های قبلی منتشر شده است که در این دوره چاپ کتاب پدر جغرافیا دکتر پرویز کردوانی در دست اقدام است و برنامه‌های تلویزیونی متعددی نیز در معرفی چهره‌های ماندگار پخش شده و می‌شود.

همچنین یک فیلم سینمایی درباره زندگی پروفسور سمیعی با همکاری سیمافیلم در دستور ساخت است که مرحله تحقیقات و پژوهش سپری می‌کند.

همچنین هیئت داوران در سه مرحله در دانشگاه‌ها و مراکز عالی و انجمن‌های علمی تخصصی حضور خواهند داشت و بعد از اعلام اسامی از سوی دانشگاه‌ها آنها با در نظر گرفتن ملاک‌های انتخاب، چهره‌های ماندگار را شناسای می‌کنند.

وی اظهار داشت: این 15 داور از اساتید دانشگاه‌ها و چهره‌های ماندگار در سال‌های گذشته هستند که با ارزیابی 20 ملاک در زمینه دانشگاهی و ادبیات و هنر، چهره‌های ماندگار را انتخاب می‌کنند.

هشتمین همایش چهره‌های ماندگار 27 آبان‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

