فقدان سلامت غذا تهديدي براي مصرف كنندگان است

معاون پژوهشي ومطالعات انستيتوتحقيقات صنايع غذايي درگفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: هر سال همزمان با روزجهاني غذا ( بيست و پنجم مهرماه ) برنامه هاي مختلفي درايران و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان جهاني غذا (فائو) ، انستيتو تحقيقات صنايع غذايي و يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي برگزار مي شود .

دكترمحمد حسين عزيزي تصريح كرد: امسال با توجه به همزماني روزجهاني غذا و ماه مبارك رمضان، كنگره ملي صنايع غذايي كه هرساله به مناسبت روز جهاني غذا با همكاري انستيتو تحقيقات صنايع غذايي درمهرماه برگزارمي شد دراسفند ماه برگزار خواهد شد .

وي درباره برنامه هاي كنگره ملي صنايع غذايي گفت: برگزاري نمايشگاهي درزمينه فعاليتهاي تحقيقاتي كارخانجات صنايع غذايي ومعرفي محصولات جديد غذايي در كناركنگره ملي صنايع غذايي از ديگر برنامه هاي كنگره ملي صنايع غذايي است .

عزيزي با اشاره به اينكه شعار امسال كنگره ملي صنايع غذاي "سلامتي ، ايمني و كيفيت " است افزود: شعارامسال كنگره در راستاي سالم بودن غذا و محافظت از آن درزمينه آلودگي ميكروبي ، شيميايي است كه ممكن است به نحوي مشكلاتي را براي سلامتي مصرف كنندگان بوجود آورد .

وي همكاري سازمانهاي مرتبط را درزمينه سلامت غذايي ورعايت استانداردهاي لازم دراين زمينه مثبت ارزيابي كرد و تصريح كرد: خوشبختانه در سالهاي اخير سازمانهايي مانند موسسه استاندارد، اداره نظارت برمواد غذايي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور فعاليتهاي موثري را آغاز كرده اند .

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