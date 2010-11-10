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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

شینهوا :

گروه 20 باید بر سیاستهای بانک مرکزی آمریکا نظارت داشته باشد

گروه 20 باید بر سیاستهای بانک مرکزی آمریکا نظارت داشته باشد

خبرگزاری رسمی دولت چین در تفسیری از اوضاع و شرایط مالی حاکم بر جهان خواستار نظارت گروه 20 بر تحرکات و سیاست های بانک فدرال آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در تفسیری در این باره نوشت: تحرکات بانک فدرال آمریکا برای پیشتاز نگهداشتن اقتصاد آمریکاست.

این خبرگزاری پیشنهاد می دهد تا گروه بیست بر تغییراتی که از سوی این بانک اعمال می شود نظارت داشته باشد.

شینهوا نوشت: سیاست های بانک فدرال آمریکا با هزینه 600 میلیارد دلار اضافی و پیگیری مسیر خود برای یک رقابت اقتصادی، احیای اقتصاد جهان را با تهدید مواجه می سازد.

این تفسیر در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سفر 10 روزه در آسیا بسر می برد که در این بین برای چین جایگاهی در این سفر دیده نشده است.

گرچه اقتصاد چین از بحران اخیر اقتصادی که از آمریکا آغاز گردید کمترین آسیب را متحمل شده است اما این بحران تعاملات تجاری و مالی بین واشنگتن و پکن را بصورت محسوس تحت تاثیر قرار داده است.

کد مطلب 1189191

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