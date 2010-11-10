پانزدهمین همایش اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صفاری، رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران در مراسم افتتاحیه این همایش در سخنانی اظهار داشت: دادرسی منصفانه و عادلانه نیازمند وکیل مستقل و قاضی مستقل در اجرای صحیح قانون اطاله دادرسی است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه وکلا و تشکیلات قضایی در کاهش اطاله دادرسی دستگاه قضایی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند و تقویت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری توسط دستگاه قضایی امری ضروری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران با اشاره به اینکه هماهنگی بین کانون های وکلای دادگشستری کشور و بیان مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شغل وکالت از جمله اهداف برگزاری این همایش دوره ای است تصریح کرد: ایجاد هماهنگی نسبت به نحوه آموزش کار آموزان وکالت در این همایش بررسی می شود.

صفاری بیان داشت: بیش از هزار وکیل و کارآموز رشته وکالت در مقاطع مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در رشته های حقوق و فقه در مازندران فعالیت می کنند.

کارن روحانی، عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران نیز با اشاره به اینکه مقررات جامعه وکالت و تنظیم و تنسیق امور وکلا به موجب ماده 187 قانون توسعه اقتصادی برنامه سوم باید تدوین شود افزود: با توجه به استقلال وکلا و کانون های وکلای دادگستری نیاز به یکسان سازی مقررات و تعیین تکلیف در خصوص پذیرش وکلا است.

چهاردهمین همایش سراسری وکلای دادگستری سراسر کشور بهار 89 در تهران برگزار و در همایش پانزدهم در ساری از ناصر کاتوزیان استاد برجسته حقوق و مبانی اسلامی به عنوان چهره ماندگارحقوقی تجلیل شد.

پانزدهمین همایش سراسری وکلای دادگستری عصر پنجشنبه به کار خود در ساری پایان می دهد.