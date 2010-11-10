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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

در ساری؛

پانزدهمین همایش اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: پانزدهمین همایش اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران پیش از ظهر چهارشنبه در ساری گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صفاری، رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران در مراسم افتتاحیه این همایش در سخنانی اظهار داشت: دادرسی منصفانه و عادلانه نیازمند وکیل مستقل و قاضی مستقل در اجرای صحیح قانون اطاله دادرسی است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه وکلا و تشکیلات قضایی در کاهش اطاله دادرسی دستگاه قضایی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند و تقویت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری توسط دستگاه قضایی امری ضروری است.
 
رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران با اشاره به اینکه هماهنگی بین کانون های وکلای دادگشستری کشور و بیان مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شغل وکالت از جمله اهداف برگزاری این همایش دوره ای است تصریح کرد: ایجاد هماهنگی نسبت به نحوه آموزش کار آموزان وکالت در این همایش بررسی می شود.
 
صفاری بیان داشت: بیش از هزار وکیل و کارآموز رشته وکالت در مقاطع مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در رشته های حقوق و فقه در مازندران فعالیت می کنند.
 
کارن روحانی، عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران نیز با اشاره به اینکه مقررات جامعه وکالت و تنظیم و تنسیق امور وکلا به موجب ماده 187 قانون توسعه اقتصادی برنامه سوم باید تدوین شود افزود: با توجه به استقلال وکلا و کانون های وکلای دادگستری نیاز به یکسان سازی مقررات و تعیین تکلیف در خصوص پذیرش وکلا است.
 
چهاردهمین همایش سراسری وکلای دادگستری سراسر کشور بهار 89 در تهران برگزار و در همایش پانزدهم در ساری از ناصر کاتوزیان استاد برجسته حقوق و مبانی اسلامی به عنوان چهره ماندگارحقوقی تجلیل شد.
 
پانزدهمین همایش سراسری وکلای دادگستری عصر پنجشنبه به کار خود در ساری پایان می دهد.
کد مطلب 1189197

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