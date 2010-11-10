جامعه از هنرمندان تئاتر انتظار بازتاب تنگناها با زبان هنر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده در پیامی برای بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد اظهار داشت: تنها در این صورت است که مردم به صحنه ‌های نمایش روی خوش نشان خواهند داد.

وی ضمن تقدیر از دست ‌اندرکاران برپایی بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد بیان داشت: هنر تئاتر در ایران اسلامی پیشینه ‌ای طولانی دارد و سبکی از آن در نمایشهای تعزیه نمود یافته است.

یحیی‌ زاده افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که از آن به عنوان یک انقلاب بزرگ فرهنگی نام برده می‌شود، نشان داد که مردم این سرزمین به فرهنگ و هنری اهمیت می‌دهند که در آن بی ‌بند و باری و ذلت آنها نباشد بلکه هنری فاخر که شایسته مردمان ایران زمین است، ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ایران اسلامی با پیشینه قوی فرهنگی، هنری و اعتقادی که دارد در زمان رژیم گذشته زیربار غرب ‌گرایی و استعمارطلبی مورد غفلت و بی‌ مهری قرار گرفت اما موج خروشان این مردم نشان داد که فرهنگ غنی اسلامی بر آن ارجحیت دارد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی و با ظهور امواج اسلام‌ خواهی و استقلال ‌طلبی مردم ایران، هنر در خدمت جامعه اسلامی و دینی قرار گرفت.

یحیی ‌زاده اظهار داشت: دفاع مقدس ملت ایران نیز نمایش عظیم و پرشکوهی از رشادت و حق‌طلبی بود که به حق همه آزادیخواهان را تماشاگر مجذوب و مشتاق خود کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تئاتر استان یزد با همدلی بیشتری روند رو به رشد خود را ادامه دهد و در آینده نزدیک شاهد عرض اندام هنرمندان عزیز یزدی در عرصه ‌های ملی و جهانی باشد و فرهنگ دارالعباده را از این طریق در عرصه‌ای وسیعتر بازنمایی کند.

بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد با 10 اثر برتر از امروز کار خود را در یزد آغاز کرد.