شمس سره را از ناسره تشخیص دهد/ این ادبیات شایسته سرمربی تیم ملی نیست

خسرو والیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص انتقادهای اخیر حسین شمس از برخی کارشناسان شبکه ورزش گفت: من صحبتهای جناب آقای ندیری با خبرگزاری مهر را کاملا قبول دارم. فکر می کنم مدیر رادیو ورزش جواب آقای شمس را به خوبی داده است و نیازی نیست چیز خاصی را به این صحبتها اضافه کنم.
وی با بیان اینکه "با ادبیاتی که آقای شمس صحبت کرده است به هیچ عنوان صحبت نخواهم کرد"، افزود: من در کار کارشناسیام البته اگر مردم مرا کارشناس بدانند، سعی می کنم از ادبیات محترمانه و فاخر استفاده کنم و هیچ زمان در نقدهایم به کسی توهین نکردهام. اگر تا به امروز حرفی را بر زبان آوردهام نظرم بوده و مسئولان رادیو ورزش نیز به این نکته واقع هستند.
والی زاده، حسین شمس را یکی از مربیان خوب فوتسال ایران دانست و گفت: با ادبیاتی که ایشان صحبت کردند، هیچ وقت پاسخشان را نمیدهم چرا که نه تنها برای ایشان بلکه برای همه مدیران، مربیان و بازیکنان که برای ورزش کشور زحمت کشیدهاند، احترام قائلم. در عین حال این توقع را دارم که مربیانی همچون آقای شمس نیز سره را از ناسره تشخیص داده و اینگونه صحبت نکند و به افرادی که سالهاست در عرصه ورزش زحمت کشیدهاند، احترام بگذارند و تحمل انتقاد را داشته باشند.
این کارشناس شبکه رادیویی ورزش مشکل اساسی امروز برخی از اهالی ورزش را "عدم انتقاد پذیری آنها خواند و افزود: هر کسی بیاید و بگوید: "به به و چه چه و از آقای شمس مربی بهتری نداریم"، می شود بهترین کارشناس و هر کسی که انتقاد کند، سرمربی تیم ملی فوتسال با ادبیاتی که در گفتگو با خبرنگار مهر داشتند، آن فرد را خطاب قرار داده و او را ناکارشناس می خواند.
"چنین ادبیاتی شایسته آقای شمس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال یک کشور 70 میلیون نفری نیست"، والیزاده این را گفت و افزود: من هم قبول دارم که فوتسال ما در حال حاضر اول آسیاست و عنوان چهارم دنیا را در اختیار دارد اما نظرم این است که با آقای شمس از این بالاتر نمی رویم و باید خون تازهای در تیم ملی فوتسال دمیده شود.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان و مجریان شبکه رادیویی ورزش سلیقهای برخورد نمی کنند، افزود: ما ارتباط خوبی با مسئولان، مربیان و بازیکنان فوتسال ایران داریم. به اعتقاد من آقای ترابیان، رئیس کمیته فوتسال یکی از کارآمدترین مدیران فدراسیون فوتبال است و هیچ مشکلی با ایشان نداریم. با آقای شمس هم مشکلی نداریم.
والیزاده افزود: من به عنوان کارشناسی که سالهاست فوتسال و فوتبال ایران را دنبال می کند، نظرم را گفتم، آقای شمس هم اگر نظری دارد و می خواهد پاسخ انتقاد را بدهد می تواند بیاید و نظرش را بگوید. اینکه ایشان بخواهد با این ادبیات عنوان کند که برخی کارشناسان ناکارشناس هستند و آدم آنها را می بیند یاد افرادی می افتد که ورزش نکردهاند و ... نشان می دهد که سرمربی تیم ملی فوتسال تحمل انتقاد ندارد.
وی در خاتمه تصریح کرد: آقای شمس یا انتقاد را می پذیرد یا نمی پذیرد، اگر هم نپذیرفت باید فنی جواب بدهد. اینکه بخواهد با طرح موضوعاتی غیرفنی در مقام پاسخگویی برآیند، اصلا درست نیست.
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