بحرین قدرت ایران را قدرت خود می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین امروز سه شنبه با امیرخلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین دیدار و طی آن روابط دوکشور را در عرصه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد.

نخست وزیر بحرین در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی فیمابین دوکشور همسایه و برادر، از سطح روابط موجود بین دوکشور تمجید و تاکید کرد امکانات بالقوه بسیاری بین دوکشور وجود دارد که برای پیشبرد هرچه بیشتر روابط در عرصه های مختلف باید از آنها بهره مند شد.

نخست وزیر بحرین روابط ایران و بحرین را قوی ومستحکم دانست و گفت : باتوجه به اهتمام مسئولان عالیرتبه دوکشور این روابط روز به روز گسترش و توسعه خواهد یافت.

وی بر اهمیت کار مشترک در سطوح مختلف اقتصادی و تجاری جهت پیشبرد روابط و تقویت وتحکیم هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور همسایه تاکید کرد.

امیر خلیفه با اشاره به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران و قدرت دفاعی و پیشگیرانه ایران گفت: ما قدرت ایران و پیشرفت این کشور را قدرت خود و دیگر کشورهای منطقه می دانیم و خوشحالیم که ایران به سطحی از اقتدار دست یافته که هیچکس نمی تواند گزندی به آن وارد کند.

نخست وزیر بحرین بر اهمیت نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه و کار جمعی جهت دور کردن منطقه از هرگونه تنشی تاکید کرد.

نخست وزیر بحرین برای سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین آرزوی توفیق کرد و تاکید کرد که تمامی مسئولین بحرینی و سازمانها و نهادهای دولتی جهت انجام مأموریت دیپلماسی وی تسهیلات لازم را به گونه ای که در روابط بین دوکشور تاثیر مثبتی داشته باشد، ارائه خواهند کرد.

آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن ابلاغ درودهای گرم مسئولین جمهوری اسلامی ایران به نخست وزیر، برای ایشان و دولت و مردم بحرین آرزوی موفقیت کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط خود با بحرین هیچگونه محدودیتی قایل نیست و در تمامی زمینه ها آماده است روابط خود را با بحرین گسترش دهد.

وی تاکید کرد: دوکشور باید در جهت افزایش حجم مبادلات تجاری فیمابین، سرمایه گذاری بین دوکشور، افزایش رفت وآمد بین مردم دوکشور و فراهم آوردن تسهیلات توریست خانوادگی و رفت و آمد روان بین مردم تلاش نمایند.

آقاجعفری برگزاری انتخابات بحرین و تشکیل کابینه جدید به ریاست امیر خلیفه را به نخست وزیر بحرین تبریک گفت.