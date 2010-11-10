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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

با حضور وزیر ارشاد/

نمایشگاه "کتب کاربردی و دانشگاهی" افتتاح می‌شود

نمایشگاه "کتب کاربردی و دانشگاهی" افتتاح می‌شود

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی "کتب کاربردی و دانشگاهی" صبح شنبه 22 آبان همزمان با هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مرکز آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 80 هزار عنوان کتاب انگلیسی و چهار هزار عنوان کتاب عربی از سوی 500 ناشر از کشورهای انگلیس، فرانسه، روسیه، آمریکا، لبنان، سوریه و مصر و  همچنین  بیش از یک هزار عنوان از 6 ناشر فارسی زبان در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

این کتابها در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و هنر دسته‌بندی شده‌اند.
 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه"کتب کاربردی و دانشگاهی" ساعت 10 صبح در سالن الغدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای بازدید در این روز می‌توانند از ساعت 13 تا 19 به نمایشگاه مراجعه کنند.
 
هشتمین نمایشگاه "کتابهای کاربردی و دانشگاهی" 22 تا 25 آبان ماه، هر روز از ساعت 9 تا 19 در مرکز آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.

                             
 
کد مطلب 1189209

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