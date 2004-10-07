به گزارش خبرنگار مهر آيت الله هاشمي رفسنجاني، در بيستمين گردهمايي بزرگ مبلغين در مدرسه فيضيه قم عامل مهم پيروزي انقلاب را توسعه حوزه وارتباط طلبهها با مردم خواند وافزود: هدف مقدس و اول حوزه، انقلاب و روحانيت، شناخت اسلام و گسترش و اجراي آن در بين مردم است، چون اسلام مجموعه وسيعي است كه همه امور زندگي را پوشش ميدهد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بابيان اينكه اگر محور كار طلبهها و روحانيون گسترش عدالت باشد، كار بزرگي انجام دادهاند گفت : مهمترين وظيفه ما در مواجهه با مردم، آشنا كردن آنها با اسلام است و يكي از وظايف مهم طلبهها در ارتباط با مردم، اين است كه عبادت، رياضت اسلامي و تلاش براي تقرب به خدا را محور تبليغات خود قرار دهند و لازمه اين كار شناخت و اصلاح خويشتن است.
آيت الله هاشمي رفسنجاني گام مهم بعدي حوزه ها را مطرح ساختن مسايل مهم جهان اسلام متناسب با مسايل روز خواند و گفت : حوزه بايد با مسايل روز دنيا و شرايط و نيازهاي امروز آشنا باشد.
وي افزود: هنوز اين ظرفيت را در حوزه نميبينم كه براي مسايل اساسي پيش برد اسلام، آماده باشد، ولي مطمئنم كه در اين مسير قرار گرفتهايم و در حال پيشروي هستيم.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظاماظهار داشت : مردم از همه ما طلبهها انتظار دارند كه اسلام را به خوبي گسترش دهيم. براي انجام اين كار بايد دشمنان و شرايط امروز خود را به خوبي بشناسيم. آنچه كه بيش از همه مورد تهاجم استكبار است همين مسايل اصولي است كه ما بر آنها تاكيد ميكنيم و اگر اين مسايل وجود نداشت، هيچ دليلي براي خصومت آمريكا با ما نبود.
وي با بيان اينكه آمريكا نوعي اسلام متحجر و متعصب را به خوبي تحمل و حتي ترويج ميكند گفت : اسلام طالباني يك نمونه از اسلام مورد نظر آنهاست و اين تا موقعي بود كه از ميان طالبان، نيروهاي مبارز به وجود نيامدند، به محض اين كه يك عده مبارز عليه استكبار قيام كردند، ورق برگشت و خودشان ساخته دست خود را از بين بردند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: آنها با اسلامي كه به مسايل اساسي زندگي بشريت كار نداشته باشد، كاري ندارند به طوري كه در جوامع خودشان دين را به حاشيه راندهاند.
وي خاطرنشان كرد: كار بزرگ امام(ره) و مسلمانان اين بود كه مردم را در مسايل اساسي بشريت وادار به حضور در صحنه كردند و اسلام را يك گام به جلو بردند.
وي با ياد اوري مطرح بودن بحث صدور انقلاب در اوايل انقلاب تاكيد كرد : هيچگاه منظور ما گسترش انقلاب ، گسترش با ابزار نظامي نبوده است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: درهيچ جاي جهان مسلمانان از مسايل بينالمللي غافل نيستند، زيرا اسلام به عنوان يك مكتب بالنده و مدعي اصلي در مقابل تجاوزات غرب قد علم كرده است .
وي تاكيد كرد : آن هيچ جرياني به اندازه جريان اسلامي مبارز نمي ترسند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه حق و باطل در دو جبهه متخاصم روبهروي هم ايستادهاند و جبهه كفرهمواره ايران را مقصر ميداند و هرحادثهاي را به ايران ربط ميدهد ؛ ادامه داد: استكبار دچار تناقض بسيار جدي شده است و با حربه حقوق بشر، آزادي و دموكراسي ميخواهد دنيا را آزاد كند.
وي افزود: شرايطي كه آنها درست ميكنند با همين ادعاست، اما چون ميدانند كه آزادي و حقوق بشر با اهدافشان در تضاد است، دچار تناقض شدهاند، نمونه بارز اين مساله در عراق وجود دارد.
وي با اشاره به حذف ديكتاتوري صدام از عراق گفت : اما آمريكا مطمئن است كه اگر به مردم اجازه و آزادي دهد خودشان دولت را انتخاب كنند، اهدافش به خطر ميافتد. همه ميدانند كه آمريكا قصد داشت، شاهرگ نفت را به دست بگيرد، اما تا به حال نتيجه معكوس گرفته و قيمت نفت افزايش يافته است.
رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام، تصريح كرد : يكي از اهداف بوش اين بود كه فضاي جنگي ايجاد كند اما اين مساله به حربه رغيبش در انتخابات آمريكا تبديل شده است و بوش از همين ناحيه در حال ضربه خوردن است.
وي با بيان اينكه آمريكا گرفتار تضاد شده است، يادآور شد: يك سال و نيم پيش تعبير باتلاق را براي سياست نظاميگري آمريكا به كار بردم و امروز يكي از سناتورهاي آمريكا به همين نتيجه رسيده است.
رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام ، درادامه سخنانش با اشاره به تلاش ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هستهاي تصريح كرد : ايران به دنبال انرژي صلحآميز هستهاي است ولي دشمنان در قبال اين تلاش ما شرارت ميكنند.
وي افزود: وقتي آنها اينقدر بيمنطق و دچار تضاد هستند قطعا نميتوانند دنيا را اداره كنند، آنها تصور ميكردند كه اگر رسانهها را در جهت اهداف خود تقويت كنند نتيجه خواهند گرفت، اما حاصل كار معكوس شد و مردم فهميدند كه چه كسي در حال غارت دنياست.
آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود : دنيا در حال حركت به سوي هوشياري است و هر چه مردم هوشيار شوند آشناييشان با قدرتطلبي قدرتهاي بزرگ بيشتر ميشود.
رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام، در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اين كه حوزه بايد در مسائل اجتماعي نيز وارد شده وبراي حل مشكلات اين بخش راهحل پيدا كند، افزود: نبايد شرايط را براي نسل نيازمند به تامين غرايز جنسي سخت گرفت ، چون با سخت گيري نميتوان به نيازها پاسخ داد.
وي با تاكيد براينكه براي جلوگيري از تضاد بايد آزاديهاي اسلامي را رعايت كنيم گفت : نبايد يك وجب از موازين اسلامي عقب بنشينيم ، آنچه را كه خدا حرام كرده حلال نكنيم و آنچه را كه خدا حلال كرده حرام نكنيم.
وي يادآور شد: زماني براي فروش و آزادسازي ويدئو مشكل داشتيم، ولي اكنون نه تنها ويدئو؛ سيدي و بدترين فيلمها در دسترس جوانان است، اين ميطلبد كه حوزه وارد مسائل اجتماعي شود و نيازها را رفع كند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه فرهنگ اسلام پاسخگوي نيازهاي اين زمان است افزود : اجتهاد پويا متمم خاتميت است، اما ما از اجتهادمان به اندازهي كافي و در سطوح مختلف براي ساختن ايران مقتدر تراستفاده نميكنيم .
آيت الله هاشمي رفسنجاني در قم :
حوزه بايد با مسايل روز دنيا و شرايط و نيازهاي امروز آشنا باشد
رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام، تصريح كرد: حوزه در حكومت اسلامي بايد با تمام علوم روز آشنا باشد و براي تمام مسائل حكومت اسلامي پاسخ داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر آيت الله هاشمي رفسنجاني، در بيستمين گردهمايي بزرگ مبلغين در مدرسه فيضيه قم عامل مهم پيروزي انقلاب را توسعه حوزه وارتباط طلبهها با مردم خواند وافزود: هدف مقدس و اول حوزه، انقلاب و روحانيت، شناخت اسلام و گسترش و اجراي آن در بين مردم است، چون اسلام مجموعه وسيعي است كه همه امور زندگي را پوشش ميدهد.
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