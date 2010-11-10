دستیابی به برخی پستهای دولت عراق حق ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "محمد مهدی البیاتی" تاکید کرد: ائتلاف کردستان عراق هم پیمانی با دیگر گروههای سیاسی را به کسب تضمین های لازم از نامزدی"جلال طالبانی" برای تصدی پست ریاست جمهوری موکول کرده است. مجلس اعلا هیچ خط قرمزی برای نامزد ائتلاف کردستان ندارد.

وی افزود: مجلس اعلا تا کنون موضع خود درباره مشارکت یا عدم مشارکت در دولت را مشخص نکرده، اما به هرحال ما به پستهایی متناسب با حق قانونی خود می رسیم.

شایان ذکر است که گروههای سیاسی در نشست خود در بغداد توانستند سه بند از چهارده بند طرح گفتمان سیاسی "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان شامل پایبندی به قانون اساسی، توافق ملی و توازن در اختیارات را به تصویب برسانند.