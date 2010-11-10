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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

مجلس اعلا:

دستیابی به برخی پستهای دولت عراق حق ماست

دستیابی به برخی پستهای دولت عراق حق ماست

یکی از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تاکید بر حق دستیابی به برخی کرسی های وزارتی از عدم مخالفت با نامرد پیشنهادی ائتلاف کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "محمد مهدی البیاتی" تاکید کرد: ائتلاف کردستان عراق هم پیمانی با دیگر گروههای سیاسی را به کسب تضمین های لازم از نامزدی"جلال طالبانی" برای تصدی پست ریاست جمهوری موکول کرده است. مجلس اعلا هیچ خط قرمزی برای نامزد ائتلاف کردستان ندارد.

وی افزود: مجلس اعلا تا کنون موضع خود درباره مشارکت یا عدم مشارکت در دولت را مشخص نکرده، اما به هرحال ما به پستهایی متناسب با حق قانونی خود می رسیم.

شایان ذکر است که گروههای سیاسی در نشست خود در بغداد توانستند سه بند از چهارده بند طرح گفتمان سیاسی "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان شامل پایبندی به قانون اساسی، توافق ملی و توازن در اختیارات را به تصویب برسانند.

کد مطلب 1189211

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