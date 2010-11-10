یدالله بایبوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به مزایای الکتروکمپرسور تقویت فشار گاز، اظهار داشت: جایگزینی نیروی برق به جای سوخت گاز طبیعی در چرخاندن کمپرسورها علاوه بر تقویت اطمینان از کارکرد تاسیسات، کاهش هزینه‌های تعمیراتی، نگهداری و افزایش بازدهی انتقال گاز، کاهش میزان آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال دارد.

وی افزود: ایستگاه تقویت فشار گاز تبریز علاوه بر تقویت فشار گاز صادراتی به کشورهای طرف قرارداد، نقش بسزایی در تامین گاز مصارف خانگی و صنایع تعدای از شهرهای استان آذربایجان شرقی و غربی داشته و با نصب و راه‌اندازی سه واحد الکتروکمپرسور در کنار سه واحد توربوکمپرسور قبلی، توان انتقال گاز این تاسیسات به میزان دو برابر افزایش خواهد یافت.

سرپرست منطقه هشت عملیات انتقال گاز ابراز امیدواری کرد مطابق با برنامه ریزی‌های به عمل آمده و تمهیدات ایجاد شده از طریق مدیریت شرکت انتقال گاز ایران همچنین در گرو تلاش و پیگیری های بی‌وقفه کارکنان، یک واحد از این سیستم تا پایان سال‌جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.

تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز در استان آذربایجان شرقی در کیلومتر 15 جاده تبریز ـ آذرشهر روی کیلومتر 442 خط لوله 48 سراسری دوم واقع شده است.

این تاسیسات به منظور تحت پوشش قراردادن استان‌های آذربایجان‌ شرقی، غربی و بخشی از استان کردستان و صادرات به کشورهای ترکیه و ارمنستان درسال 1380 به بهره‌برداری رسیده است.

تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز دارای سه دستگاه توربوکمپرسور با توان کل 24.1 مگاوات و ظرفیت اسمی انتقال گاز تأسیسات 36 میلیون مترمکعب در روز در فاز اول است که در فاز دو با نصب سه دستگاه الکتروکمپرسور به 60 میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.