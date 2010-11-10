10 درصد سرطانها در کشور علت ژنتیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهران حبیبی روز چهارشنبه در حاشیه کنگره جراحان عمومی در هتل المپیک به خبرنگاران گفت: 7 تا 10 درصد زنان به دلایل ژنتیکی دچار سرطان سینه می‌شوند اما به طور کلی علت ابتلا به سرطان سینه هنوز کشف نشده است.

وی با عنوان این مطلب که ایران از پزشکان متخصص و متعهد بسیار خوبی برخوردار است، افزود: از آنجا که در ایران سرطان مری و معده زیاد شده است، تعداد جراحیها نیز بیشتر انجام می‌شود.

حبیب ادامه داد: در حال حاضر سن ابتلا به سرطان سینه در ایران کم است و دلیل آن این است که بیماران خیلی دیر به پزشک مراجعه می‌کنند که این امر نگران ‌کننده است.

وی گفت: باید بیماران سرطانی خصوصا افراد مبتلا به سرطان سینه غربالگری شوند زیرا با شناسایی بیماران سرطانی، شانس درمان آنها را بالا می‌بریم.

وی افزود: اینکه چه کسانی شانس بیشتری برای بهبود سرطان سینه دارند، تفاوتی نمی‌کند از کدام کشور هستند بلکه مهم مشخص شدن ریسک ‌فاکتورها در ایجاد سرطان سینه است یعنی افراد سرطانی باید شناسایی شوند.

حبیبی گفت: افرادی که دچار سرطان سینه می‌شوند بیشتر حالت ژنتیکی دارند اما به طور کلی علت سرطان سینه هنوز کشف نشده است.

وی افزود: وقتی نگاه کلی به بیماران مبتلا به سرطان داریم؛ می بینیم که 7 تا 10 درصد زنان به دلایل ژنتیکی دچار سرطان سینه می‌شوند و در مجموع در کل کشور 10 درصد سرطانها عامل ژنتیکی داشته و 90 درصد عوامل دیگر است.

استاد دانشگاه جانس هاپکینز آمریکا آموزش را در پیشگیری از سرطان بسیار مهم دانست و اظهار داشت: اطلاع‌رسانی و فراهم کردن تکنیکهای پزشکی همچنین کمک هزینه‌های تشخیص بیماری مواردی است که می‌تواند در پیشگیری از سرطانها نقش داشته باشد.